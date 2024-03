Una experta desvela la hora máxima para el último café del día

El café es uno de los alimentos que no falta en la dieta de los españoles. Según el estudio Hábitos de Consumo de Café en España, la media de consumo de café de los españoles es de 3,6 tazas al día de lunes a viernes, algo que baja los fines de semana a 2,7.

Sin embargo, tomar café poco antes de irte a la cama no es una buena idea y no solo porque quite el sueño. A la hora de poner una hora límite de consumo de café, la bióloga especializada en neurociencia, Tamara Pazos, ha explicado este lunes en Saber Vivir (TVE), que debe ponerse en función de la hora a la que se vayan a la cama.

"Lo importante es que te acuestes sin nada de cafeína en el cuerpo", ha recalcado. "La explicación es la siguiente, es que tu cerebro a lo largo del día va funcionando y generando residuos como si fuese tráfico que genera residuos, simplemente por funcionar. Y esos residuos, cuando entra la cafeína en el cuerpo paraliza su efecto de atontarte, hacerte sentir cansado, torpe y eso es interesante durante el día porque sigues funcionando", ha detallado.

Según ha contado, si hay cafeína a la hora de irnos a dormir, no se eliminan esos residuos y para garantizar que no haya cafeína en sangre, se debe espaciar entre 5 o 6 horas antes de dormir.