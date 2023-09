Una farmacéutica advierte de la alta probabilidad de la ‘enfermedad del restaurante chino’ si no actúas a tiempo.

El usuario 'jc.newstv' ha publicado un vídeo en la popular red social Tik Tok en la que aparece una farmacéutica dando una advertencia que muchos deberían escuchar para la próxima vez que coman en un restaurante chino.

Es muy habitual pedir para llevar las sobras de lo que no nos hemos comido, o en otros casos, cuando pedimos a domicilio. Se trata del famoso arroz tres delicias de los restaurantes chinos. Pues esta farmacéutica cuenta el "drama de farmacéutica en casa" que vive cada vez que pide este arroz frito.

"El arroz frito, el arroz tres delicias, es de esos alimentos que hay que consumir al momento", sugiere la farmacéutica. Y la razón posiblemente tenga mucho peso en las decisiones de los más de 30.000 usuarios que han visto el vídeo la próxima vez que pidan este delicioso arroz.

Hay que consumirla al momento y no guardar las sobras porque "tiene una probabilidad altísima de desarrollar una bacteria, que es el 'Balillus cereus', que genera una diarrea conocida como diarrea del restaurante chino. Sin embargo, afirma que "no es nada grave", es un cuadro limitado en el tiempo, y pide a los usuarios que no guarden las sobras. "Tiradlo", finaliza la farmacéutica.