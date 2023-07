Difunden las imágenes del penúltimo viaje del Titán hacia los restos del Titanic

Aunque el último trayecto ha resultado ser fatal para los tripulantes que iban a bordo del sumergible Titán, no todos los viajes realizados por la nave han tenido el mismo final. De hecho el penúltimo viaje llevado a cabo por el Titán logró llegar a tierra sin mayores problemas.

Dos de los tripulantes que estuvieron presentes durante el penúltimo viaje de la nave siniestrada, afirmaron que, al llegar a los restos del Titanic, las escenas que se ven son t tremendamente impactantes.

"No puedo llegar a imaginar lo grande que era (el Titanic). Debe de haber seis metros de barco bajo la arena", afirmaba Rojas, una joven que viajaba a bordo del Titán. Por su parte, Oisin Fanning, aseguró que "era enorme. Era un palacio flotante. Puedes imaginar a la gente vestida de gala caminando de un lado a otro y tomando el sol o lo que sea"

Todo ello ha sido revelado en un documental de la BBC en el que enseñaron cómo fue el último viaje previo a la tragedia, mostrando unas imágenes increíbles desde el interior del sumergible.

"He roto algunas reglas"

Las imágenes muestran cómo descendió la nave al fondo del océano al mismo tiempo que intentaban acercarse al máximo al naufragio. Entre las imágenes que se han revelado se puede ver a Scott Griffith, el piloto de la inmersión junto a los otros tres tripulantes que contemplaban fascinados lo que tenían ante sus ojos.

En el documental puede verse a Stockon Rush, el responsable de la expedición, que quita importancia a las preocupaciones de uno de los miembros de la tripulación, que aseguró haber escuchado una "explosión muy fuerte", algo que Rush define como habitual. " Casi todos los submarinos de aguas profundas hacen ruido en algún momento", aseguró Rush.

Uno de los momentos más icónicos del documental es el protagonizado por el creador del sumergible, que asegura que había "roto algunas reglas para hacer" el submarino. "Me gustaría ser recordado como un innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dice que eres recordado por las reglas que rompes", fueron sus palabras ante las cámaras, para terminar afirmando que "sí, he roto algunas reglas para hacer esto, pero lo he hecho respaldado por la lógica y la buena ingeniería", concluyó.