La mentira de las vacaciones de ensueño en el 'Caribe europeo'

"Acabamos de volver de Abania, el supuesto 'Caribe europeo' y paradisiaco y súper barato, pero la realidad no es del todo así". Así empieza el vídeo que desmonta el destino más idílico de moda en las redes sociales, pero, en realidad, es un país en desarrollo donde falta mucho por mejorar.

El autor de este TikTok, que acumula ya más de 45 mil 'me gusta', es @eldumillas y solo le ha bastado un minuto y medio para contar vacaciones y aclarar, de una vez por todas, cómo es realmente pasar las vacaciones de verano en Albania.

Por qué no es como las redes sociales lo muestran

La primera cosa que destaca el usuario son los colores. Los tiktoks sobre Albania que se han hecho virales tienen unos colores vivos e intensos que, según su experiencia, no son reales. "Todo se ve bastante grisáceo, por lo general, pero te enseñan un dron que sube la saturación y parece el p***uto caribe pero realmente no es así", indica.

Además, por si fuera poco, asegura que no es un país limpio. De hecho, en las imágenes de su vídeo se puede ver cómo las calas están algo sucias: "Eso era bastante cutre, la verdad", comenta el tiktoker.

El segundo motivo para desmontar este idílico destino es que "todo está bastante maquillado". Él dice que "es como que a todo se le ve el cartón. Han cogido playas y han puesto los típicos restaurantes Tiki, a lo Bali, para que te dé la sensación como de típico lujo de verano, cenando un sitio increíble con vista al mar".

Pero, asegura, "se nota que aquí no hay una sensibilidad artística como puede haber en otros países de Europa, del Mediterráneo lógicamente". Y concluye que "llegas a los sitios y se ve cutre, no te vuelves con esa sensación de veraneo y de vacaciones"

El siguiente punto a destacar para no viajar a Albania es que "no hay ambiente", algo indispensable para los españoles. En su vídeo se puede ver cómo las personas que se encuentran allí son familias o gente mayor, pero nada de jóvenes como prometen los vídeos que tan bien venden este destino.

Y, como no, hay que hablar de la comida: "Es bastante barata: un plato de pasta son tres pavos, un buen pescado entero te cuesta 12 euros o algo así". Pero hablando de sabor... no hay comparación. "Hemos probado muchos restaurantes, incluso los mejores de la costa, no vas a comer espectacular pero es súper barato, aunque no sabe como aquí en España".

La conclusión final de @eldumitas es que "es un país en desarrollo". Y así es. "Lo comprendo perfectamente, seguramente en 20 años habrá mejorado muchísimo pero, por ahora, personalmente yo no volvería ni voy a volver y me gastaría el dinero en irme a otro sitio".