Una española muestra lo que le sucedió al llegar a un hotel en Egipto

Los viajes no siempre salen como uno planea antes de embarcarse en ellos y hay viajeros que se encuentran una vez allí con que el establecimiento o el lugar que van a visitar no cumple las expectativas.

Precisamente eso es lo que le pasó a la tiktoker Hippie Domaris, quien realizó un viaje con algunos de sus seguidores a Egipto y en una de las reservas, lo que le indicaban las fotos del establecimiento no era lo que encontró y ha denunciado en la red social sufrir una supuesta estafa.

En uno de los vídeos en la red social muestra cómo llegaron al hotel y al salir del ascensor, visiblemente estropeado, una de las personas del edificio no sabía que se encontraba allí el Hotel Town View. "Todo pinta a un fail", comienza diciendo en el primer vídeo ante la sorpresa de sus acompañantes.

Tras esto, tal y como contó en otro vídeo, la tiktoker y sus acompañantes bajaron de nuevo en el ascensor para buscar la recepción, en un edificio en el que, según cuenta, la limpieza brillaba por su ausencia.

"Bajamos y pregunté y me dijeron en el ascensor en la planta siete y caminando a la planta ocho y ahí ya encontramos el hotel", señala y recuerda que llegaron a la 1:30 de la mañana. Domaris asegura que "para ella no estaba tan mal", pero que no era la "experiencia Egipto" que quería regalar a seguidores que habían confiado en ella. Además, apunta que reclamó al recepcionista que había pagado por unas habitaciones que no eran las que tenía el hotel.

Domaris asegura que tras discutir con los dueños del establecimiento logró que le descontaran 40 euros, aunque al día siguiente pidieron que se lo reembolsara. Después de que admitieran su error, le ofrecieron un paquete de patatas. Finalmente concluye que las valoraciones de los hoteles varían en función del criterio que se sigue en España. "Cinco estrellas en Egipto igual son dos, tres estrellas es... un cometa. Al final a mí me da igual porque para mí son experiencias y para la gente que viaja conmigo también", acaba diciendo en su último vídeo.