X Gala de Días de Cine: celebrar la pasión

Unas botas de Orson Welles perfectamente conservadas. El vaso en el que Jane Russell tomó un sorbo, depositado en una urna de cristal. Todo un memorial orquestado por Mark Cousins mientras celebra su galardón al Mejor Documental por Jeremy Thomas, una vida de cine. El flamante director, móvil en mano, muestra su casa convertida en auténtico tributo al cinema. Y justo entonces, cuando su loa se dirige a Días de Cine por sus tres décadas consagradas al séptimo arte, toda la sala del Museo Reina Sofía cae rendida ante Cousins, quien afirma sentirse muy cerca de nosotros por compartir el mismo sentir cinéfilo: “Gracias Días de cine por llevar treinta años en antena, vuestra cinefilia inspira a otros países”. A lo que añade “aunque vivo a 2300 kilómetros de vosotros, siento que formamos parte de una misma familia de amantes del cine”.

No podía ser de otra forma, la décima edición de los Premios Días de Cine comienza su andadura rindiendo homenaje a un año de cine español de altísimo nivel, pero no excepcional, como remarca Gerardo Sánchez, director de la gala y del programa: “Decir excepcional indica excepción, pero el cine español de calidad no es ni debería ser una excepcionalidad”. Todo en la gala está impregnado de una cinefilia y de un gusto que son señas de identidad de su propio director y, también, de quienes somos incondicionales del programa. Días de Cine ha devenido único refugio en el que guarecernos quienes buscamos algo más que información estandarizada en formato de tráiler. Días de Cine es un programa de verdad, para cinéfilos de verdad. Porque de cine se sabe o no se sabe; el cine se siente o no se siente. No es posible mantenerse treinta y dos años en antena de otra forma. Por eso la sinergia que se establece entre redacción y público es tan estrecha que no cabe distancia entre nosotros: Días de cine es, indudablemente, la familia que elegimos.

A ritmo de Tupelo Shuffle, banda sonora de Elvis, las cuatrocientas almas que nos congregamos en el Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía nos introducimos en el trance del cine, un trance hipnótico que hace que perdamos la noción del tiempo para sustituirlo por esa vida de repuesto, que diría José Luis Garci, que todos necesitamos.

Los premiados en la X Gala de Días de Cine.

2022 fue el año de Alcarrás, de Cinco lobitos y de otras tantas películas como La maternal, Pacifiction, Un año, una noche y Modelo 77, aunque es As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, la que se hace con el Premio a Mejor película, un galardón recibido por el magnífico tándem que forman Isabel Peña y el propio director.

Conmovedor fue volver a ver a Alberto Bermejo, imprescindible de Días de Cine, alzar su voz para entregar el Premio “Vida en sombras” —magnífico título del telúrico Llorenç Llobet-Gràcia— a Pan Nalim por La última película, una cinta repleta de cinefilia, de amor puro hacia ese cine que nos ha salvado a todos.

La animación española, representada por Unicorn Wars de Alberto Vázquez, también fue premiada, junto con la edición en DVD de El amor en su lugar, del ineludible de Rodrigo Cortés.

Los galardones a los mejores intérpretes recalaron en actores tan auténticos como Susi Sánchez por Cinco lobitos; Luis Zahera, por As Bestas; Martha Plimpton, por Mass y Ricardo Darín por Argentina 1985. Esta última también obtuvo el Premio a Mejor Película Internacional, cuyo discurso de Santiago Mitre volvió a emocionar a todos los asistentes. El cine, insisto, también sirve para eso.

El punto de humor llegó con Pedro Olea, Premio Elegidos para la Gloria 2022. El director no dudó en señalar sus dudas acerca de este galardón, hasta que descubrió que es un premio “que te dan si llevas tiempo jubilado y, al mismo tiempo, si te niegas a jubilarte”, una declaración de intenciones convertida en puro mantra.

Radiante fue el premio a Carmen Elías por Las consecuencias. Elías, actriz a la que amamos y admiramos infinitamente, recibió el galardón de las manos de Julieta Serrano, en uno de los momentos más conmovedores de la gala, ya que ambas se apoyan y se miran con una complicidad que desbordaba las emociones.

Y, siguiendo la estela de la agitación, en el escenario del Auditorio 400 se entrega el premio Ha nacido una estrella a Carla Quílez, la abrumadora intérprete de La maternal. Su honestidad, su juventud y la madurez que ha alcanzado tras protagonizar la película de Pilar Palomero no solo propiciaron uno de los mejores discursos de la noche, sino que también contribuyeron a perfilar a una niña que, sin duda, será grande.

El Futuro es Mujer es el premio que obtuvo Alauda Ruiz de Azúa, debutante con su película Cinco lobitos, quien enunció una de las frases más ciertas de toda la noche: “Desconocemos si el futuro es mujer, pero qué alegría que sea presente”.

La película de Alberto Rodríguez, Modelo 77, se hizo con dos premios, tanto el del Público como el de Mejor Banda Sonora para Julio de la Rosa. Por último, el Premio Somos Cine se lo llevó Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, una película incomprensiblemente infravalorada que, en un año tan extraordinario (que no excepcional, recuerden) ha pasado desapercibida.

Por último, quisiera retomar las palabras de Mark Cousins al referirse al espíritu que nos une a pesar de la distancia; a esta patria dispersa que componemos los cinéfilos que, una vez al año, tenemos el consuelo de reunirnos en la gala más auténticamente cinematográfica. Pura hipnosis.