Comprobar resultado Grossa de Castanyada en directo: números del sorteo hoy viernes 27 de octubre 

GROSSA DE LA CASTANYADA: COMPROBAR RESULTADO HOY

¡Y hasta aquí llega esta retransmisión de la Grossa de la Castanyada en directo. Si todavía no has comprobado los resultados del sorteo de Loterías de Cataluña de hoy viernes 27 de octubre, has de saber que el premio extraordinario de 500.000 euros ha recaído en el 62.458 y la serie 43. ¡Muchas gracias por seguir este minuto a minuto y nos leemos en la próxima! ¡Muy buenas noches y a disfrutar del fin de semana!