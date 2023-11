La predicción del Maestro Joao sobre del gordo de Navidad

Queda justo un mes para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad y los nervios van en aumento. Son muchas las personas que están tratando de adivinar cuál será el número ganador. Y tanto es así que, incluso, hay quien ha preguntado a la Inteligencia Artificial sobre este tema.

El último en 'mojarse' sobre qué número se llevará el gran premio ha sido el Maestro Joao durante su sección semanal en el programa Zapeando, de laSexta. Para poder dilucidar la combinación ganadora, el astrólogo ha recurrido a un ritual con un péndulo que tiene una piedra de ojo de tigre, "que atrae el dinero, la suerte y el éxito", según ha explicado.

El método se asemeja al de una ouija: "Yo lo que hago es poner todos los números del 0 al 9 y después pongo sí o no", cuenta. Es entonces cuando se mueve en un sentido o en otro para mostrar si es ese número o no. Pero hay más porque hace una doble comprobación preguntando si es ese número o no.

Este proceso se repite con todos los números para ir averiguando cuáles están en el boleto premiado y en qué orden. "Este año estoy seguro de que éste va a ser el Gordo", confiesa. Y el número que ha adivinado es el siguiente: 03261.

Y para los interesados en hacerse con un décimo de este número, hay trece administraciones en las que poder adquirirlo: Villajoyosa (Alicante), Alicante, Ciudad Real, Granada, Fabero (León), Calahorra (La Rioja), Ceutí (Murcia), Utebo (Zaragoza), Zaragoza, Madrid (en la administración de Amposta y Puerta del Sol), Alcobendas y Torrejón de Ardoz.