PRISA Vídeo despliega su músculo en el ‘Especial Super Bowl'

Este domingo se celebrará uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo: la Super Bowl y PRISA se ha trasladado a Las Vegas para ofrecer una cobertura integral de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que enfrentará a los 49ers de San Francisco y Kansas City Chiefs.

Los periodistas José Antonio Ponsenti y Dani Garrido encabezan la cobertura audiovisual con el Especial Super Bowl que ya ha arrancado con toda la información en los programas deportivos de Cadena SER y los programados diarios de 100 Yardas que pueden seguirse en streaming en su web y en la del As.com, así como en los canales de Youtube de Carrusel Deportivo y AS. El Especial Super Bowl tendrá dos momentos álgidos: el primero será el domingo a partir de las 22.30 h. (hora española), cuando comience la previa de la gran final y Ponseti, junto al resto del equipo de 100 Yardas, traslade el ambiente de Las Vegas y de los aledaños del Allegiant Stadium con la última hora de los dos equipos.

Después, a las 00.30 h., momento en el que Garrido tomará el relevo para comenzar la narración del partido. Pero la cobertura de la Super Bowl de PRISA Vídeo no empieza ni termina ahí. Además de ofrecer todo el contenido a demanda del evento, 100 Yardas emite hasta el viernes (incluido) dos programas diarios a las 8.00 y a las 20.00 h. (hora española) desde Las Vegas.

A esto se suma el directo en Twitch del enviado especial de AS, que cada día traslada la última hora del evento en La pica de AS, que se puede ver también en el canal de Youtube y las redes sociales de AS. Por su parte, tanto la web como la edición impresa de Diario AS y EL PAÍS abordan un completo despliegue del evento con distintos formatos digitales además de reportajes, entrevistas, última hora, previa, crónica, análisis, reacciones...

Ya el lunes, con el resultado de la final, 100 Yardas se dedicará en exclusiva a comentar y analizar el partido y hacer un resumen de los grandes momentos que deje la Super Bowl 2024. PRISA Vídeo posee en exclusiva de la narración en antena y streaming de la Super Bowl en España y es media partner de la Liga Nacional de Futbol Americano. Cuenta con contenidos a la carta generados por el equipo de enviados especiales a Las Vegas, además de los proporcionados por la agencia audiovisual. Están ya disponibles en las webs de la SER y AS.