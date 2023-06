Humo de 'Falcon'

Otra vez aterriza el 'Falcon' en una campaña electoral. No falla. Preparadas las redes y hasta las nasas de pesca. Una de las condiciones de una buena fake es despertar la envidia humana. Azuzar el rencor. Ponerle leña seca y un fósforo a la furia. Sacar a flote el resentimiento como abono de un patriotismo… en su esencia estrafalario y antipatriota. No es solo el populismo vocinglero de las izquierdas radicales el que desempolva cada cierto tiempo el santo y seña de abajo los de arriba y viva la revolución pendiente. Así, simplón. Escueto. Sin tener claro quiénes están arriba, y quiénes abajo. Y qué y cuánto es lo que marca la barrera. Y que hay revoluciones que mejor no meneallas.

El qué, el cuánto y el cómo y también el por qué siguen siendo importantes en la vida. Pero eso a los fanáticos o a los cínicos a fuer de tramposos no les importa. También el populismo de derechas, que no deja conservador inmune a este VIH, saca en procesión plañidera el uso de los medios del Estado como si palacios, aviones o coches fueran temporalmente propiedad privada de los políticos progresistas. Hala, tomen unas gotas de odio encubierto. Enfurézcanse.

Por ejemplo, hablemos de la residencia de La Mareta en Lanzarote. Un 'chaletazo' construido por el Rey Hussein de Jordania como lugar de descanso, después de que el monarca hachemita pasara unas breves vacaciones en las Islas. Salieron encantados. Nos dijeron a los periodistas que buscarían casa. La construyeron a lo grande, diseñada por el artista César Manrique, pero la distancia es la distancia para un jefe de Estado, y me temo que por muy absolutista que sea, también tiene que tener en cuenta la opinión publica al menos en ciertos temas. Así que pasado un tiempo, en 1989, se la regaló al Rey de España, aunque el Gobierno la entregó enseguida a Patrimonio Nacional como Residencia Real. Don Juan Carlos, visto lo visto, parece que no entendió en su verdadera dimensión el mensaje intrínseco de Felipe González, presidente del gobierno socialista.

En esta mansión de Estado —hay cuatro— han pasado períodos de descanso estadistas mundiales, Gorbachov, Khol… y, por supuesto, los reyes, los presidentes del Gobierno y sus invitados… Pero cierta prensa de derechas, aunque use un barniz 'progre', nunca tiene en cuenta este detalle cuando el presidente es socialista. "Zapatero cambia la lavadora y la cocina de su mansión en Lanzarote". "Sánchez renueva su gimnasio en La Mareta". Esa malvada técnica de desinformación y atontamiento se aplica a los demás lugares de Patrimonio de uso restringido, como ‘Las Marismillas’, en Doñana.

Además de la mala fe, y de un pecado periodístico no venial, se toma a los españoles por tontos, aunque en todas las sociedades haya un coeficiente similar, que también afecta a todas las profesiones. Baltasar Gracián ya decía que son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Albert Einstein estaba muy de acuerdo: "De dos cosas estoy seguro: de la expansión del universo y de la estupidez humana… aunque de lo primero tengo mis dudas”. Sin embargo, la derecha parece tener una venia especial para ocuparlos.

Tenemos otra vez el 'Falcon' en cabecera de pista para preparar el cabreo social que se funda, en buena parte, en la manipulación de la ignorancia

Cada vez que un presidente del PSOE acude al solemne acto militar del 12 de Octubre, Fiesta Nacional, tiene que aguantar el indigno abucheo de la derechona que envuelve su falso patriotismo, mala educación y nulo respeto a las reglas de la democracia en el abuso de la bandera. "Dígame de qué presume, y le diré de qué carece", le dije a un imbécil que me abordó un día en el cruce de la calle Atocha con Recoletos y que iba o venía de algún aquelarre falangista, por la vestimenta y emblemas que llevaba.

Así que, de momento, tenemos otra vez el 'Falcon' en cabecera de pista para preparar el cabreo social que se funda, en buena parte, en la manipulación de la ignorancia. Pero es bueno, y muy sano para la democracia, tener amigos que viven en modo cabreado, porque, como decía Pascal, ‘razones tiene el corazón que la propia razón no entiende'.

Uno de ellos, que ha sufrido los palos en las ruedas de la endogamia de las universidades, gran investigador que ha ayudado a salvar miles de vidas en la pandemia, me envía un pdf de una crónica en un medio nacional especializado en periodismo de intoxicación, donde se cuentan los días, los kilómetros, los destinos publicados y los silenciados, de las aeronaves oficiales.

Despojados del contexto pueden tener cierto interés. La sospecha es un ingrediente necesario en el control político. Por eso existe la oposición, que cobra para fiscalizar. Pero sin frivolidades ni olvidos maliciosos.

Hay muchos viajes a República Dominicana. 33, nada menos. 27 en dos años. Y claro, el ‘vigilante’ aficionado no está enterado de que en ese espacio temporal se preparó la Cumbre Iberoamericana de 2023… en República Dominicana, precisamente. España fue el país fundador de estos encuentros en 1992 y tiene un protagonismo especial. Presidente del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, embajadores, servicios de inteligencia… No los veo yo viajando en línea regular abriendo las maletas y sellando los pasaportes con un aduanero que está hasta las narices. Entre otras razones, por la imagen internacional de la Marca España, tan jurada en vano. Esas citas internacionales necesitan muchos contactos presenciales, mucha discreción, porque hay diferencias que hay que ir limando poco a poco.

También se llama la atención sobre los viajes a Polonia, Bélgica, Zaragoza, y “unos cuantos a Marruecos que no están en la agenda del Gobierno”. ¡Tremendo. Asombroso. Escandaloso. Sospechoso! Vamos a ver, criaturitas de Dios —ya se sabe que Dios le da sombrero hasta a los que no tienen cabeza— en medio de la guerra de Putin y la ayuda mundial a Ucrania… a Polonia hay que ir. Necesariamente. A Polonia y a otros países que tampoco figuran en ninguna agenda. Las guerras tienen estas cosas. No está indicado dar pistas al enemigo. Polonia es lugar de paso para la ayuda humanitaria y militar a Kiev.

Y tampoco hay misterio —bueno sí lo hay, para la estupidez en estos tiempos en los que es harto difícil distinguir entre la ingenuidad, la idiotez y la hipocresía— en que haya muchos vuelos a Zaragoza. Vamos a ver: invasión rusa en un país europeo, aviones de combate, aviones de carga para llevar material sanitario o bélico... Base Aérea de Zaragoza: Ala 15, Ala 31, Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo; Grupo Norte de Mando y Control, Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue….etc. Hay cosas evidentes, que por su propia simplicidad y naturaleza no necesitan demostración. La presencia de las autoridades civiles y militares de la Defensa precisa la utilización de los medios destinados a estos fines. El buen periodismo —o el periodismo a secas— necesita verificación y contextos.

Por ejemplo, el contexto singular de las actuales relaciones entre España y Marruecos, o mejor, entre Marruecos y España. No se puede negar lo obvio: el salto masivo en la verja de Melilla no fue un caso aislado. Desde las primeras oleadas de pateras y cayucos en los 90 las relaciones han vivido en un tensionado permanente por parte de Rabat. El rey tiene prisa, y muchos frentes abiertos. Las relaciones con Francia no atraviesan un buen momento; además, su vecino y enemigo por antonomasia, Argelia, ha endurecido su beligerancia —con Francia, España, Marruecos…— en paralelo a la insatisfacción e inestabilidad interna y al visible éxito diplomático de Marruecos que ha logrado el establecimiento de casi medio centenar de consulados en las dos populosas ciudades del antiguo Sáhara español: Dahla, antigua Villa Cisneros y El Aaiun.

Y encima, ahora Mohamed VI se ha enfrentado a la UE, mal momento ha elegido, que le ha recordado que Ceuta y Melilla son la frontera sur de Europa. A lo que se suman las protestas de los países agrícolas europeos por la incontrolada competencia marroquí.

Muchos más viajes en ‘Falcon’ y ‘Airbus’ hacen falta para limar asperezas donde surjan. El secreto siempre acompaña a los éxitos en la resolución de conflictos.

Plof, estalló la pompa de jabón. Ojo: El ridículo es un veneno que si no se controla acaba por matar… Acuérdense del consejo de Paracelso. Los espejismos son un truco de la mente.