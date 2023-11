El mejor repetidor wifi para tener internet por toda la casa

¿Estás cansado de que el internet no funcione bien en diferentes zonas de la casa? Este puede ser un problema muy común y sus principales causas suelen estar ligadas a la calidad de la misma señal, problemas con el router o en ocasiones, problemas con nuestros propios dispositivos electrónicos. Definitivamente no contar con una buena conexión en tu hogar u oficina puede llegar a ser frustrante, especialmente para todas aquellas personas que en la actualidad tienen que teletrabajar, así que sigue leyendo para que descubras cómo poner fin a este problema.

Si estás en casa y de repente la señal de wifi se pierde cuando te acercas a la puerta, cocina u otras zonas, no te preocupes, nosotros hoy queremos contarte una solución efectiva para que no te vuelva a ocurrir. Se trata del repetidor TP-Link que funciona como una potente antena que consigue que la cobertura wifi se amplifique y tengas una mejor conexión en todo momento. A continuación te contaremos todos los detalles de este amplificador wifi, que es muy fácil de configurar y que según las reseñas de Amazon, es uno de los más vendidos y mejor valorados de la plataforma.

Repetidor TP-Link TL-WA850RE

Este es un dispositivo que ayuda a eliminar las “zonas muertas” de la casa u oficina donde la cobertura wifi no funciona o lo hace de forma muy lenta. El repetidor TP-Link se conecta inalámbricamente al router, creando así una especie de malla que amplifica la señal y cobertura wifi para que exista una buena conexión. Lo mejor es que no solamente expande la señal a zonas donde no llega, sino que ayuda a que exista una conexión de calidad, con menos interferencias, facilitando que el trabajo en el día a día sea mucho mejor.

Uno de los repetidores wifi mejor valorados de Amazon Amazon

Uno de los mejor valorados y más potentes

El repetidor TP-Link TL-WA850RE, gracias a las reseñas con las que cuenta en Amazon, se puede considerar uno de los más vendidos de la plataforma, actualmente tiene más de 177.000 valoraciones y una muy buena puntuación de 4,2 sobre 5 estrellas. Cuenta con dos antenas internas, lo que hace que su potencia sea superior y la cobertura de hasta 300 Mbps se amplifica perfectamente en toda la casa.

Se instala muy fácilmente

Uno de los grandes miedos a la hora de comprar este tipo de dispositivos es el no saber bien cómo configurarlos, pero no te preocupes, porque se configura en dos pasos. Lo único que tendrás que hacer es lo siguiente: pulsar el botón “WPS” de tu router, seguidamente el botón “Range Extender” del TL-WA850RE, y eso es todo, podrás disfrutar de una mejor cobertura al instante.

No te olvides de instalar la App Tether, es muy fácil de configurar y lo mejor es que con ella podrás tener diferentes beneficios a los que podrás acceder rápidamente desde tu móvil. La aplicación cuenta con asistente de ubicación, desde ella podrás controlar y monitorear las redes y routers de forma práctica y sencilla.

Con puerto Ethernet

El repetidor TP-Link cuenta con un puerto Ethernet, así que te servirá como un adaptador inalámbrico con el que podrás conectar diferentes dispositivos a través de cable. Ordenadores, televisores, tablets y muchos otros dispositivos podrás conectar por cable al extensor sin perder la cobertura inalámbrica en ningún momento.

Repetidor wifi con puerto Ethernet Amazon

Universal e inteligente

El amplificador de señal wifi que te recomendamos hoy es universal, podrás conectarlo a casi cualquier tipo de router o punto de acceso de internet. Por otra parte, hace que el trabajo sea más fácil y eficiente, cuenta con cinco indicadores de luz según la intensidad de señal que el propio dispositivo está recibiendo, de esta manera sabrás cuál será el lugar perfecto para ubicar el repetidor en casa para sacar el máximo provecho a sus funciones.

Un amplificador wifi de bajo consumo

Por supuesto que al estar conectado durante todo el día, siempre nos preguntamos si es demasiado consumo energético, así que para salir de las dudas, tienes que saber que el repetidor TP-Link no subirá el precio de las facturas de la luz. El extensor de señal wifi solo consume 3 watts, siendo una cifra menor que lo que podrá consumir una bombilla, por ejemplo. Así que tranquilo, porque podrás decir adiós a esas “zonas muertas” en cuanto a conexión de tu casa u oficina, sin notar un consumo mayor.

Resumen del repetidor TP-Link TL-WA850RE

- Cobertura wifi hasta de 300 Mbps.

- Muy fácil de instalar.

- Universal, compatible con todos los routers.

- Viene con puerto Ethernet.

- Bajo consumo de energía.

- Con indicadores luminosos inteligentes para mejor conexión.

El Repetidor TP-Link TL-WA850RE es perfecto para la casa u oficina Amazon

