El terrible descubrimiento que se encontraron al secar las cataratas del Niágara

Hay infinidad de páginas webs que centran sus informaciones y comentarios en mitos y leyendas que no llegan a confirmarse nunca por las imposibilidades para hacerlo.

Ocurrió en el año 1969, cuando un grupo de ingenieros decidió secar de forma artificial las famosas cataratas del Niágara y se encontraron con algo que había sucedido hace tiempo.

En el mes de junio de dicho año, hicieron un estudio geológico que desplazó el agua. Estaban buscando saber la pervivencia que tendrían las rocas en las décadas posteriores y secaron una tercera parte de las mismas.

Pero, todavía sin explicación, lo que se encontraron fue algo todavía más llamativo. Dos cadáveres, un hombre y una mujer, que se encontraban en el fondo.

La noticia la dio The Vancouver Sun, justificando que "los cuerpos de un hombre y una mujer no identificados se han encontrado en un comienzo espeluznante de una gran hazaña de ingeniería que detuvo el flujo del río Niágara, que ya no cae sobre las cataratas americanas".

Un oscuro descubrimiento que todavía sigue sin respuesta casi 60 años después, pese a que las primeras investigaciones apuntaron a un posible suicidio de la pareja.