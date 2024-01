Los británicos se desenchufan de la ley europea de anti contaminación de ríos

Desde el 1 de enero de 2024, Reino Unido se desvincula de las leyes de la Unión Europea relativas a promover las buenas prácticas medioambientales. Y una de las que más revuelo está causando es la de prevención de la contaminación en los ríos.

Como informa El Debate, a partir de ahora los agricultores británicos no tendrán que seguir las normas de la PAC. Podrán despreocuparse del medioambiente y de las prohibiciones de ensuciar las aguas del país.

De este modo, no tendrán que crear franjas de amortiguamiento para dividir la tierra agrícola de los cuerpos de agua. Tampoco tendrán que seguir a rajatabla las leyes para prevenir la erosión del suelo, y los setos entrarán en situación de amenaza.

Ríos en peligro

Las tres causas principales de contaminación de los ríos en Reino Unido son la agricultura, las aguas residuales y la contaminación urbana, aunque la que mayores efectos causa es la agricultura.

Como indica el medio citado anteriormente, según el grupo ambiental Wildlife and Contryside Link, los agricultores habitualmente quieren cuidar el medioambiente. Pero si el gobierno no incentiva esas medidas, normalmente no las cumplen.