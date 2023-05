La ONU alerta de que cambio climático y El Niño elevarán la temperatura global a "límites desconocidos"

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, ha hecho público este miércoles los principales resultados extraídos del informe Global Annual to Decadal Climate Update (Boletín sobre el clima mundial anual a decenal), acompañado de una seria advertencia. Tanto los efectos derivados del cambio climático como el fenómeno meteorológico conocido como El Niño van a elevar la temperatura global "hasta límites desconocidos".

Concretamente, la OMM calcula que hay un 98% de posibilidades de que en los próximos cinco años se bata el récord de calor de 2016, con unas consecuencias sobre las que reclaman la necesidad de "estar preparados". En ese año, los niveles de temperaturas a escala mundial se situaron en su mayor pico desde que existen registros.

“Se espera que en los próximos meses se instaure un episodio de El Niño, que ejerce un efecto de calentamiento. Sumado al cambio climático causado por las actividades humanas, elevará las temperaturas mundiales hasta límites desconocidos”, ha explicado el secretario general de este organismo de Naciones Unidas, Petteri Taalas, en declaraciones recogidas por El País.

Hacia el récord de 2016

“Hay un 98% de probabilidades de que, en al menos uno de los próximos cinco años, se supere el récord de temperatura alcanzado en 2016, cuando se produjo un episodio de El Niño excepcionalmente intenso”, ha señalado Taalas, sobre el impacto que tuvo en aquel ejercicio este fenómeno consistente en el calentamiento de ciertas zonas del océano Pacífico, provocando un efecto que se traslada a escala mundial.

En este sentido, el máximo responsable de la OMM ha precisado que en la otra cara de la moneda de este fenómeno, el conocido como La Niña, está cerca de agotarse su prevalencia: “El efecto de enfriamiento ejercido por las condiciones de La Niña durante gran parte de los últimos tres años frenó temporalmente la tendencia al calentamiento a más largo plazo”.

“No obstante, el episodio de La Niña terminó en marzo de 2023 y, según los pronósticos, en los próximos meses se instaurarán condiciones características de un episodio de El Niño”, ha añadido Taalas.

El calentamiento global

Asimismo, según el mencionado informe, la previsión de no exceder el tope del calentamiento global fijado en el marco del Acuerdo de París, no es prometedora. En dicho acuerdo los países firmantes se comprometieron a que esa subida no fuera superior a dos grados y que debía quedarse por debajo de un eventual alza de 1,5 grados centígrados.

No obstante, según el boletín climático del organismo, hay “un 66% de probabilidades de que la temperatura media mundial anual en superficie supere transitoriamente en más de 1,5 grados los niveles preindustriales durante al menos uno de los próximos cinco años”. En otras palabras, hay más probabilidades de que a lo largo del próximo lustre un eje de ese acuerdo internacional climático fracase que que no lo haga.