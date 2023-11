Abascal arrastra los gritos de la calle y compara a Sánchez con Hitler

El dirigente de ultraderecha, Santiago Abascal, líder de Vox, ha arrastrado los gritos y la crispación de las manifestaciones en la calle al Congreso de los Diputados, donde, desde la tribuna, ha acusado al candidato socialista, Pedro Sánchez, de dar un golpe de Estado "en connivencia con los independentistas" y le ha comparado con Adolf Hitler.

Abascal ha acusado a Sánchez de cometer "la mayor corrupción que puede cometer un político", que es "ayudar a otro político a eludir la acción de la Justicia a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el poder". "El señor Sánchez, con 15.000 millones y con la Constitución ha negociado para obtener el poder personal y aguantar en ese sillón", ha agregado.

Acto seguido ha acusado a Sánchez "de liquidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica en nuestra nación". "Acuso al señor Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe de Estado en connivencia con las minorías separatistas", ha añadido.

"No es retórica, no es inflamación verbal, es el camino que ha emprendido el PSOE al firmar un pacto infame con un prófugo de la justicia. No es retórica, es el inicio de una tiranía", se ha reafirmado.

Después, ha asegurado que "es importante que quienes nos oponemos al golpe coincidamos en el diagnóstico para poder aplicar los remedios adecuados por peligrosos y arriesgados que sean para todos nosotros durante esta legislatura".

Por si acaso no había incendiado el discurso, Abascal ha agregado: "De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder a través de unas elecciones. y sólo después maniobró para liquidar la democracia".

Tras sus palabras, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha reprochado la falta de "decoro" con la Cámara y le ha instado a retirar sus palabras o lo haría ella. "No voy a retirar mi propia palabra", ha contestado Abascal, "no tengo duda de que usted las retirará por orden del PSOE, demostrando que ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso".

Finalmente, tras la queja de Patxi López, portavoz del PSOE, Armengol ha procedido a eliminar estas referencias del diario de sesiones.