A Sánchez le da la risa tras hablar de la "original teoría" de Feijóo y su gesto es imperdible

Momento, cuanto menos, curioso el que se ha vivido en el debate de investidura de Pedro Sánchez entre el candidato socialista y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su turno de réplica.

Desde la tribuna de la Cámara Baja, el líder del PSOE ha asegurado que "perdió, como se pierde en democracia" y, "como era una evidencia que perdió", "había que justificar, de alguna manera, el 'cómo voy a decir que he ganado, si estoy perdiendo las votaciones de esta Cámara'".

Sánchez ha hablado de la "original teoría del 'no soy presidente porque no quiero'" y no se ha aguantado la risa. "Esta la verdad", ha añadido, mientras no paraba de reírse y la bancada socialista le aplaudía.

Pero lo realmente llamativo ha estado en la reacción del propio Feijóo que, lejos de decir nada, las cámaras han captado el imperdible gesto que ha hecho desde su escaño.

Al líder del PP le ha costado, y mucho, aguantarse la risa, mientras asentía con la cabeza y, con un claro gesto de sonrisa, cerraba los labios para no esbozar una sonrisa.