La grave acusación de Feijóo a Sánchez que en Alemania provocaría una dimisión

Un cara a cara propositivo . Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un duro encontronazo parlamentario en la larga rutina de discursos y réplicas en la primera jornada del debate de investidura que hará presidente de nuevo a Pedro Sánchez.

Entre acusaciones, ataques ad hominem e ironías varias, ha salido hasta Antonio Machado, en una pelea por algunos de sus versos. Precisamente con la percha del genial escritor sevillano, ambos se han enzarzado con las búsquedas en Google. Y de aquellos polvos, estos lodos: ha vuelto un viejo conocido, la acusación de plagio en la tesis de Pedro Sánchez, leída en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Ha sido Núñez Feijóo quien ha vuelto a acusar al presidente (aún) en funciones de haber copiado uno de sus trabajos académicos: "Me ha dicho que de Google no sé nada y la verdad que comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google, yo no sé nada".

Su comentario, muy celebrado entre la bancada popular, ha sorprendido a Sánchez, a quien se le ha visto acto seguido mostrar su incredulidad y su rechazo a su compañera de asiento, la vicepresidenta primera Nadia Calviño.

En España el caso que salió a la luz en 2018 sonó con fuerza durante un tiempo y fue terreno de reproches entre el PP de Casado (por entonces también rodeado por un escándalo universitario) y el PSOE.

No obstante, el 'jaleo' estuvo lejos de los efectos que ha llegado a tener en un país como Alemania. Allí se acumulan los casos de dimisiones sonadas.

Por ejemplo, el que fuera ministro de Defensa con Angela Merkel. En 2011. Karl Theodor zu Guttenberg anunció su dimisión tras verse rodeado de acusaciones de plagio en su tesis. En 2013, Annete Schavan, titular de Educación y estrecha colaboradora de Merkel, hacía lo propio.

Y en 2021 más de lo mismo con la ministra de Familia, Franziska Giffey, acechada por idéntica sombra de sospecha en torno a su tesis doctoral.