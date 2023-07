Abascal: "Deben pensar que queremos atar a las mujeres a la pata de la cama"

El presidente de Vox y candidato a las elecciones generales del 23 de julio, Santiago Abascal, ha asegurado que "no es verdad" que su partido niegue la violencia machista y que lo que "cuestionan" es "el concepto de género", al tiempo que ha lamentado que se piense que Vox quiere "atar a las mujeres a la pata de la cama" o que "se maltrate" a sus "mujeres, hijas y madres".

"El PP se acaba creyendo la demonización que la izquierda y los propios medios del PP hacen de nuestro discurso y cuando nos sentamos a hablar con el PP en las regiones dicen: 'Ah, ¿pero es esto lo que pensáis?'. Porque debían pensar que queremos atar a las mujeres a la pata de la cama, deben pensar que como hay medios de comunicación que dicen que Vox es el partido de los maltratadores, deben pensar que queremos que se maltrate a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras madres", ha señalado Abascal, este martes en un Desayuno Informativo de Europa Press en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid.

El candidato de Vox ha asegurado que este es un "discurso tan falaz, tan burdo" y ha insistido en que a lo que su partido se niega es a "que a la violencia se le llame de género" porque "la violencia es violencia".

"Es que no es verdad. Nosotros hemos cuestionado el concepto de género, es el concepto ese según el cual, tú, después de cometer un crimen sexual vas a una prisión de hombres y dices: 'Ahora soy señora'. La autodeterminación de género permite eso, los que no saben qué es una mujer, y yo tengo muy claro qué es una mujer, nos dicen que una mujer puede ser cualquier cosa. Nosotros no aceptamos ese concepto ni la ideología de género, nos negamos a que a la violencia se le llame de género, la violencia es violencia", ha remarcado.

En todo caso, ha precisado que no niegan que "a veces, en el ámbito familiar o doméstico se produce una violencia machista" que, otras veces, "es una violencia fruto de una adicción", y ha abogado por que se conozcan los "perfiles repetidos" de los agresores, sus edades, sus orígenes y adicciones, para "combatirlo".

No obstante, ha advertido de que las leyes de violencia de género "han terminado con la presunción inocencia" de los hombres, han "creado tribunales de excepción" y, a su juicio, "deberían ser anticonstitucionales". Asimismo, ha afirmado que "dieron lugar a muchísimas denuncias falsas".

"No aceptamos la criminalización del hombre"

"Nuestra posición es nítida, es clarísima, no aceptamos la criminalización del hombre por el hecho de ser hombre. Yo tengo dos hijos y dos hijas y quiero leyes que protejan a mis hijos y a mis hijas", ha insistido.

En este sentido, se ha preguntado "cómo es posible" que a Vox le pongan "en el rincón" aquellos que han aprobado "una ley que no reduce los asesinatos de mujeres". "Siguen prácticamente invariables", ha reprochado.

Así, ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez que haya "presumido" de ser "feminista" al tiempo que "se ha convertido en un mayor peligro para las mujeres españolas" con "la excarcelación de 117 criminales sexuales y el premio para más de un millar que terminarán saliendo antes de tiempo" como consecuencia de la ley del 'solo sí es sí', que Vox promete derogar.

Asimismo, Abascal ha criticado la 'Ley trans' y ha lamentado que, durante esta legislatura, "las mujeres han padecido" un "borrado" y "se ha desvalorizado el hecho de ser mujer".

En concreto, se ha referido al deporte, advirtiendo de que se ha "bajado del podio" a mujeres después de años de esfuerzo porque se han visto "desplazadas por personas con una fortaleza física mucho mayor"; o al ámbito de la función pública donde, según ha afirmado, hay personas que "se han cambiado de sexo" para tener "más facilidades".

Prohibir a lobbys entrar en colegios

Por otro lado, preguntado por su propuesta en materia educativa, Abascal ha explicado que sus prioridades pasan por el "respeto a la patria potestad de los padres" y ha abogado por "prohibir a los lobbys ideológicos entrar en los colegios en contra de la voluntad de los padres" porque, según ha dicho, explican a los niños "cosas que no deberían saber a tan temprana edad".

"Pasa con la 'Ley trans', que roba la inocencia a los niños, confunde a los adolescentes y condena a muchas personas a la mutilación", ha advertido.

Además, ha defendido que la Ley Educativa o una Ley Nacional de Lenguas "debe contemplar el derecho a escolarizar a los hijos en español en todas las etapas educativas".

Igualmente, ha apostado por "restaurar la autoridad del profesor y la exigencia", porque considera que "no se puede pasar de curso con asignaturas suspendidas".

En definitiva, ha defendido "una educación de calidad, que no sea ideológica, que no caiga en el adoctrinamiento, que no esté obsesionada con la corrupción de menores", una educación "basada en la humanidades y en la exigencia".