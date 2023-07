Que no te engañen: esto es lo que está pasando con los 450.000 votos por correo de ciudadanos "ilocalizables"

Correos anunció este lunes a través de una nota de prensa que, a tres días del cierre de plazo para poder votar por correo en las elecciones generales del 23-J, ya había puesto a disposición de los ciudadanos el 98,2% de las documentaciones electorales. De ellas, 2.124.990 habían sido entregadas directamente al elector en su casa o lugar de estancia durante el periodo de vacaciones y otras 450.607 están "a disposición de los electores en las oficinas de Correos".

Esta información hizo que algunos medios advirtieran sobre el riesgo de que esos casi 500.000 electores pudieran quedarse sin votar al estar "ilocalizables". El titular de El Mundo, en su portada de este martes, es el siguiente: "Correos no logra localizar a 450.000 solicitantes de voto por correo". OkDiario, por su parte, asegura: "Correos admite que no ha podido entregar su papeleta a 450.607 personas por no estar en su casa".

Algunos líderes políticos también han alimentado las sospechas que ya vienen cerniéndose sobre este proceso en las últimas semanas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se sorprendía de que "Correos no ha podido localizar a más de 450.000 ciudadanos que han solicitado el voto por correo". "¿Por qué el Estado es tan eficaz para perseguir a los ciudadanos y tan ineficaz para garantizar el voto por correo a 450.000 personas?", aseguró en un mitin en Toledo. El senador del PP, Rafael Hernando, culpaba por su parte de esta situación "a la imprevisión de los dirigentes de Correos".

Pero, ¿qué ha pasado exactamente con esos 450.000 votos? ¿Ha habido, efectivamente como denuncia Hernando, imprevisión y retrasos en los envíos del voto por correo? En primer lugar, cabe destacar que la documentación de dichos electores no se encuentra "perdido" o los ciudadanos no están "ilocalizables", como rezan algunos titulares. Tal como marca el procedimiento, Correos intenta hasta en dos ocasiones entregar la documentación electoral al solicitante en el domicilio en el que ha comunicado que se encontrará durante los días de envío. Una vez que el cartero 'fracasa' en sus dos intentos, deja un aviso con la dirección de la oficina de correos en la que el ciudadano puede recoger la documentación y, si así lo desea, depositar su voto.

Por tanto, los 450.000 votos sin entregar en mano no se han perdido ni este dato supone que dichas personas se quedarán sin votar en las generales del 23-J. Simplemente, no se ha podido entregar la documentación en mano y la tienen disponible hasta el jueves para poder emitir su voto.

Los ajustados plazos del voto por correo

Imagen de archivo de solicitudes de voto por correo. Europa Press via Getty Images

Pero, ¿por qué Correos no ha podido enviar antes la documentación para que el proceso fuera más rápido y reducir el riesgo de que algunas personas puedan quedarse sin votar? Tal como marca la ley electoral, una vez se convocan elecciones se activa el proceso de solicitud del voto por correo. En este caso, Sánchez las anunció el lunes 29 de mayo y desde el martes 30, con la publicación de la convocatoria en el BOE, ya se podía pedir el voto por correo.

Sin embargo, el envío de papeletas no se hace hasta "a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación". Esto se debe a que, tras la convocatoria, deben presentarse las candidaturas de los partidos, las listas y activar todo el proceso de impresión de papeletas y envíos. En el caso del 23-J, el envío comenzó el 3 de julio. Es decir, no ha sido posible en ningún caso recibir la documentación antes de esa fecha. De ahí que muchas personas hayan podido tener la sensación de que el voto por correo que ellos habían pedido semanas antes tardara mucho en llegar.

No obstante, dicho proceso es siempre el mismo en cualquier proceso electoral. En este caso, la diferencia con respecto a anteriores citas es el alto volumen de solicitudes, lo que ha obligado a Correos a reforzar su plantilla y a abrir algunas de sus oficinas incluso en fin de semana ante la gran demanda.

Los 450.000 electores aún pendientes de recoger la documentación, así como los ciudadanos que ya disponen de ella, tienen de plazo hasta el jueves para poder emitir su voto.