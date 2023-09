Aitor Esteban cuenta este chiste para decirle a Feijóo que el PNV va a votar en contra

La segunda jornada de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno se ha abierto con la representante de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y el del PNV, Aitor Esteban.

Ambos han adelantado que no van a votar a favor de investir al líder del PP, aunque lo han hecho de dos formas distintas. Esteban, que ha reiterado durante todo su discurso su postura, hasta lo ha hecho contando un "chiste o anécdota".

"Podría ocurrir lo del chiste o anécdota aquel en el que un pueblo va una compañía de teatro y un paisano está empeñado en formar parte de la función", ha comenzado diciendo desde la tribuna.

Esteban ha proseguido narrando el chascarrillo: "Para librarse de él, el director le dice que vale, pero que cuando le llamen al estrado lo único que tiene que decir es 'Viva Carlos V'. El hombre repite la frase horas y horas y en el momento en el que le nombran dice 'Viva Quirloscanto'".

Esteban le ha comentado a Feijóo que con esta comparación le quiere decir que tanto en las votaciones de este miércoles o en la del próximo viernes algún diputado se equivoque y "suelte un Quirloscanto", es decir, sea un tránsfuga y vote a favor del político 'popular'.

"He visto tantas cosas en este hemiciclo que no descarto nada porque uno sabe como entra pero no como sale, pero lo que le puedo asegurar es que los cinco votos del PNV están muy pensados y ensayados y van a ser que no a su investidura", ha afirmado.

Esta no ha sido la única vez que le ha dicho que no le va a votar, ya que en otro momento Esteban le ha dicho que entre amnistía y apoyarle se queda con la amnistía. Además, el representante vasco ha finalizado así su intervención: "Hoy y el viernes le decimos no a su investidura, señor Feijóo".