El PP responde al informe de la UCO con cien preguntas para el PSOE sobre Begoña Gómez y el 'caso Koldo'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido ha elaborado un listado de 100 preguntas sobre el llamado 'caso Koldo' y las incógnitas sobre las actividades de la esposa de Pedro Sánchez que remitirán al PSOE para que el jefe del Ejecutivo las conteste este miércoles en su comparecencia en el Pleno en la Cámara Baja.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha señalado que, dado que Alberto Núñez Feijóo no va a tener "tiempo suficiente" para plantearle esas preguntas a Sánchez --los portavoces dispondrán de 27 minutos en total--, el PP ha optado por enviarle el cuestionario con antelación para que explique las dudas sobre los "casos de corrupción que asedian al Gobierno, al partido y a su entorno personal".

"Lo que hemos hecho es elaborar el listado de estas 100 preguntas que remitiremos al Partido Socialista en el día de hoy y distribuiremos inmediatamente a los medios de comunicación para que todo el mundo tenga derecho a conocer la realidad, lo que Pedro Sánchez no ha contestado a lo largo de los últimos meses de huida y escape", ha enfatizado.

Tellado ha indicado que son preguntas que tienen "que ver con los asuntos que la justicia y los medios de comunicación están investigando y que afectan a las relaciones de personas del PSOE, de miembros del Gobierno y del entorno personal de Sánchez con empresas que han resultado beneficiadas por el propio Gobierno".

"No son sobre rumores ni bulos, son sobre hechos que han motivado detenciones, la aperturas de diligencias judiciales, la intervención de la Fiscalía Europea Anticorrupción y que ahora mismo la Guardia Civil tenga que estar delimitando si las actividades económicas de la esposa del presidente entran o no dentro del Código Penal", ha añadido a pesar de que la UCO ha determinado que no hay delito alguno.

Tellado ha garantizado que el Partido Popular "no se va a echar atrás" sino que "va a indagar sobre las investigaciones que cercan al Gobierno", ya que, según ha dicho, es su "deber constitucional" y dado que los socios de Sánchez "no lo van a hacer".

"Sus socios no lo van a hacer porque han llegado a un entente de impunidad. El Gobierno aprueba la amnistía para borrar los delitos de los independentistas y ellos miran hacia otro lado ante las actividades sospechosas y bajo investigación del Gobierno y de su entorno", ha afirmado, para añadir que "lo único que les une es esa especie de omertá para protegerse mutuamente".