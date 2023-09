El 'número dos' de Ayuso graba estos 10 segundos en el Congreso y la respuesta que le dan es para enmarcar

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha provocado un revuelo instantáneo en redes sociales tras compartir un vídeo de 10 segundos en el Congreso de los Diputados en el que ha criticado algo que ha visto durante la intervención de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

En las imágenes, el diputado de los populares en el Parlamento nacional ha reprochado que, mientras Armengol hablaba en castellano, las pantallas del hemiciclo también ofrecían el mismo discurso en castellano.

"Mientras la presidenta del Congreso habla en castellano, las pantallas del hemiciclo nos ofrecen traducción… en castellano", ha señalado, pese a no saber lo que vendría después.

Pero al mensaje compartido en X, antigua Twitter, le ha acabado acompañando una nota de los lectores que deja claro que había un error en su crítica.

Al igual de lo que ocurre con la señal de streaming, el Congreso ofrece transcripción en directo de lo que se dice en el hemiciclo para personas con problemas auditivos.

Una crítica a la que ha reaccionado el escritor Antonio Contreras de una forma tremenda. "No es traducción, es transcripción. Sirve para que la gente con problemas auditivos, como yo, podamos seguir la intervención. Así que, si la intervención es en castellano, no sé usted, pero yo espero que la transcripción esté en castellano", ha defendido, en un mensaje que acumula más de 4.300 me gusta.

Una transcripción de los discursos que se hacen en el Congreso a la que cientos de usuarios también han replicado en redes sociales: