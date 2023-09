Almeida recoge cable al día siguiente de criticar a la AEMET por la alerta: era una "reflexión" 

Tomas Alonso/Europa Press via Getty Images

En menos de 24 horas después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticase a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y le pidiese que "afinasen" sus previsiones ante la alerta por la DANA en la Comunidad de Madrid -que dejó tres muertos y tres desaparecidos de momento en Toledo y Madrid-, el que ha 'afinado' sus palabras ha sido el propio regidor. El regidor popular ha asegurado que no era "una crítica", sino que se trataba de "una reflexión".

Literalmente, el regidor madrileño afirmó que "creo y pido que en la medida de la posible la Aemet afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronostico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica". Además, en esas mismas declaraciones dejó entrever que al Ayuntamiento no le quedó más remedio que seguir -lógicamente- las directrices que marcan este tipo de alertas, al señalar que el consistorio "cumplió con su deber y responsabilidad".

Almeida lamenta que la "izquierda" no deje "reflexionar"

La versión de este martes, es decir, lo que le relató a los periodistas en el inicio de la Mercedes-Benz Fashion Week, fue lo siguiente. "Ayer hice una reflexión, no una crítica; no escucharon ustedes una sola palabra de crítica hacia la Aemet. Lo que sí hice fue una reflexión", defendió Almeida, antes de lamentar lo que definió como una "avalancha de críticas e insultos" hacia su persona por su 'reflexión' sobre la Aemet.

"Otra cosa es que en este país, la izquierda no te deje ni reflexionar ni hacer reflexiones" José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Como ha sido habitual en otras declaraciones o casos polémicos, Almeida ha culpado a la "izquierda": "Otra cosa es que en este país, la izquierda no te deje ni reflexionar ni hacer reflexiones ni te permita debatir siempre que no compartas sus puntos de vista, que es lo que ha pasado".

En esa misma línea, Almeida ha querido matizar que "es muy difícil pronosticar el tiempo, es lo que dije. Aún así, en situaciones extremas, a ver si es posible que se pudiera afinar la precisión, sobre todo cuando haya una inmediación temporal tan próxima como la que había. No dije nada más".

Ayuso se desmarcó de la línea Moreno y de Almeida

Lo cierto es que Almeida no fue el único dirigente del Partido Popular que se pronunció sobre la alerta de la Aemet proponiendo una "reflexión". También lo hizo -y fue muy criticado- Juan Manuel Moreno Bonilla. Sin embargo, detrás de ese planteamiento, el presidente de la Junta de Andalucía indicaba en su cuenta oficial de X -red social antes conocida como Twitter- que "si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas". Tampoco se quedó ahí Moreno, dejando la siguiente frase telegráfica: "Prudencia toda. Rigor, también".

Cabe destacar que las declaraciones de Almeida llegaron a la mañana siguiente del tuit del mandatario andaluz. No obstante, todavía faltaba tiempo para que otra figura clave del Partido Popular se pronunciase sobre la alerta. Isabel Díaz Ayuso, desde el dispositivo emplazado en Aldea de Fresno -una de las zonas más castigadas por la DANA en el suroeste madrileño y donde aún hoy se busca a un padre desaparecido en un riada- defendía el rigor de la Aemet y la decisión de acudir al servicio de alerta de Protección Civil.

Así, Ayuso -que suele sobresalir a nivel mediático por llevar una voz discordante o ir a contracorriente- respondió directamente a Moreno, subrayando que "lo que hemos visto en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid es catastrófico" y recordado que hay que quedarse "con lo que se ha evitado gracias a la alerta y el trabajo". Directamente preguntada por las palabras de su compañero de partido, recurrió a un símil con su clásico eslogan electoral, al señalar que hay que "saber conjugar libertad con seguridad".