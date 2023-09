Por qué la AEMET y Protección Civil sí lo hicieron bien con sus alertas por la DANA

Anadolu Agency via Getty Images

Negacionistas, también, de las DANAs. El episodio extremo que ha tocado y destrozado numerosos puntos de España en las últimas horas no convence a todos. Y, pasadas las peores horas de un fenómeno que ha costado la vida a tres personas, ha dejado por el momento tres desaparecidos y daños multimillonarios en varias regiones, asoma la polémica. ¿Se avisó de más por parte de la AEMET? ¿Por qué se mandó una alerta masiva en Madrid sin que la gente lo autorizase? ¿De verdad hacía falta todo ese despliegue?.

La ciencia responde: sí. Y varios de los meteorólogos destacados de España explican porque "se actuó bien aunque luego la meteorología no fuese tan exacta como algunos quieren". "Si lo que quieren es saber si el domingo a las 17:00 va a llover en la Puerta del Sol eso no se puede saber; sí que iba a haber lluvias torrenciales en el entorno de Madrid, con lluvias de hasta 200 litros a unos 50 kilómetros de la capital", empieza explicando Francisco Martín, meteorólogo del portal Meteored e histórico trabajador de AEMET durante tres décadas.

Por ello, le duelen las críticas a la agencia estatal, que situó la alerta máxima en Madrid y Toledo para el fin de semana. Un aviso 'rojo (extremo) que se multiplicó cuando el domingo, alrededor de las 14:00, un pitido desquiciaba a millones de madrileños. Asombrados, descubrimos que provenía de nuestro teléfono. Un aviso de Protección Civil ante un temporal que se avecinaba catastrófico en la capital y alrededores. El consejo —casi mandato— quedarse en casa, transmitido también por el alcalde, Martínez-Almeida. Sin embargo, horas después ese temporal que con tanta saña descargo en otros puntos, no terminó de cumplirse en Madrid capital.

¿De verdad falló algo en Madrid?

Por alusiones, el primer contacto es con la propia AEMET. Fuentes de la entidad confiesan a El HuffPost estar "saturados" de tanta llamada y tanta mensaje crítico, y con idéntica convicción defienden su "actuación adecuada" que sirvió "para reducir riesgos". Todos a una, especialmente, tras oír al alcalde de Madrid echar 'balones fuera' y pedirle a la misma AEMET que "afine más".

Uno de los portavoces meteorológicos, José Luis Camacho, ha respondido poco después, justificando su protocolo ante la previsión de "ríos de precipitación de más de 100 litros en el entorno de la Comunidad de Madrid y Toledo". La lectura a final del sábado es que se acumulasen hasta 100 litros en zonas genéricas de la Comunidad de Madrid, un aviso para toda la Comunidad", explicaba este lunes a Ya es mediodía (Telecinco).

"Luego, durante el día fuimos monitorizando las lluvias y en la capital se llegaron a recoger hasta 40-50 litros, pero la DANA se desplazó hacia el oeste y también al sur". "Pero el pronóstico de que iba a ser muy serio estuvo muy bien", remataba.

Un temporal así en Madrid podría suponer peligro para muchas vidas. La alerta está muy bien mandada [...] pero hay que explicarlo todo bien porque hubo gente que se preguntó si su vida corría riesgo en ese mismo momento. De esta situación se va a aprender Francisco Martín, meteorólogo de Meteored

Unos pocos kilómetros de desviación, los que separan la capital de los puntos más afectados, que encajan en la lógica de un episodio súbito y extremo. "En meteorología esos kilómetros te lo marcan todo y especialmente se ve en fenómenos como la DANA. Nunca ha sido raro que en tu casa diluvie y en el pueblo de al lado no llueva", comenta Mar Gómez.

La meteoróloga responsable de eltiempo.es y doctora en Físicas admite el movimiento de 'lo peor' conforme a lo esperado. "Se esperaban lluvias torrenciales de hasta 150-200 litros y las ha habido, pero en la zona occidental y sur, no en la capital misma. Una DANA es algo móvil, no es fijo y tú no puedes predecir a horas de distancia cómo se va a mover con un 100% de exactitud".

Por ello, prosigue la conocida divulgadora, "hay que saber de qué hablamos". "Yo ayer estuve siguiendo la evolución en mapas a tiempo real y ahí es fácil ver cómo está moviéndose, pero si quieres mandar una alerta tienes que anticiparte y ponerte en lo peor; los modelos daban lugar a una posible catástrofe en toda la comunidad y zona sur. No sólo la capital, pero evidentemente no es tan fácil movilizar poblaciones pequeñas como toda una metrópolis como Madrid".

"Si a ti te dicen que mañana habrá un 95% de posibilidades de tsunami en tu playa, ¿a que no vas? Pero un 95% nunca es un 100%; la probabilidad del 100% con ese margen de antelación es imposible y aquí podríamos decir que había un porcentaje muy, muy alto de que la DANA tocase a Madrid y se ha cumplido, pero a nivel geográfico la capital es sólo un punto pequeño", remata al respecto Mar Gómez.

¿Hacía falta esa alerta tan inquietante a los móviles?

Para Mar Gómez, pese a lo molesto que pudo resultar "estuvo bien gestionado, porque se buscaba que todo el mundo se enterase y todo el mundo se enteró. El que tenía el móvil cerca, el que lo tenía en el bolso, el abrigo...". "Se podrán perfilar cosas, pero el mensaje era directo, claro y poca gente no se habrá enterado".

De paso, responde a otra de las críticas más recurrentes de estas horas. "No nos han robado los datos, se enviaron por un sistema de detección de los móviles en la región", algo que concuerda con el relato defendido por las Emergencias 112, desde donde se justifica que el sistema "usa frecuencia de radio para enviar un mensaje de forma indiscriminada".

Aún así, la meteoróloga cree que podría añadirse otro elemento, porque "no todos tienen móvil". "Piensa en las personas mayores; quizás una llamada en televisión un rótulo durante la película o el partido advirtiendo de la alerta estaría bien". Con todo, es clara. pide "no hablar desde el desconocimiento". "Te lo digo, esas alertas han evitado movimientos, más riesgos y que se perdiesen más vidas".

Si quieres mandar una alerta tienes que anticiparte y ponerte en lo peor; los modelos daban lugar a una posible catástrofe en toda la comunidad y zona sur. No sólo la capital Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es

"Si no se dan esos avisos, que alguien verá excesivos, las desgracias personales hubieran sido mayores. Un temporal así en Madrid podría suponer peligro para muchas vidas. La alerta está muy bien mandada", retoma Francisco Martín.

El responsable de Meteored sí pone 'peros' al cómo. "Ayer fue una prueba de algo que busca Europa. La UE lleva tiempo queriendo impulsar un proyecto de alertas como esto, en la AEMET ya se venía pidiendo desde hace tiempo, aunque sí me sorprendió el procedimiento de esta alerta", explica.

Si bien él no la recibió por no estar en la capital, reconoce que "hace falta más divulgación; hay que explicarlo todo bien porque hubo gente que se preguntó si su vida corría riesgo en ese mismo momento". Y pide tomar nota. "De esta situación se va a aprender y sociólogos, investigadores tienen que estudiar si este es el método, todos pitando al mismo segundo, ese sonido... pero reitero, mandada está muy bien mandada".

Lo que no pasa en Madrid no ha pasado

Los expertos consultados por El HuffPost y la propia AEMET asumen que parte del revuelo ha llegado "por tratarse de Madrid". "Se han desbordado ríos, se han evacuado pueblos, se han destrozado carreteras, ha muerto y desparecido gente, un niño pasó la noche subido a un árbol... si esto no es para alertar a la población... pero como no se ha cumplido al 100% en Madrid, pues llegan las críticas negacionistas", lamenta el meteorólogo.

"Ha calado esa idea de que como no ha llovido en el centro, no ha llovido y la alerta era innecesaria. Y conviene recordar que no ha llovido (tantísimo) en la Puerta del Sol, pero sí en muchos sitios cerca", retoma Mar Gómez.

Cuando el político no ha estado a la altura de las circunstancias en algo meteorológico siempre mira al elemento de la cadena de avisos, que suele ser AEMET Francisco Martín meteorólogo de Meteored y extrabajador de AEMET

Tira de memoria reciente y llega a un nombre 'clave' en el relato meteorológico de los últimos años. Filomena. Sostiene que "entonces no había sistema de alertas y la previsión fue 100% acertada... No se felicitó a nadie".

"¿Que si alguien ahora puede no tomarse en serio una nueva alerta en caso de haberla? Puede, pero esa es nuestra tarea, informar y divulgar" Y, fiel a su estilo, añade otra tarea: "Avisar cuando de verdad toca, porque de haberse dado todo en el peor de los escenarios la situación hubiera sido mucho más dramática".

De lo que pudo ser a lo que afortunadamente no fue del todo. Unas horas caóticas en las que el alcalde ha pasado de pedir "quedarse en casa" a criticar a la AEMET, en línea con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y en contra a lo defendido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ella insiste en la idoneidad de las alertas. Nada nuevo bajo el sol, deja entrever Francisco Martín tirando de su experiencia en la materia.

"Yo, que he estado tres décadas en AEMET, lo sé bien. Cuando el político no ha estado a la altura de las circunstancias en algo meteorológico siempre mira al elemento de la cadena de avisos, que suele ser AEMET. Esas coletillas para escabullirse de su responsabilidad... El domingo el alcalde actuó en consecuencia a lo que podía venir. Lo que no es admisible es lo que declaró después, pero ya te digo es algo típico... de un color y de otro, que conste", culmina.