Entrevista a Álvaro Ortiz, el ilustrador que ha hecho que un cerdo antifascista llame a votar el 23J

Se llama Álvaro Ortiz Albero (Zaragoza, 40 años), y es el responsable de que en la recta final de la campaña electoral se haya viralizado uno de los cerdos antifascistas más famosos de la historia de la animación: el piloto de combate Marco Pagot, protagonista de la película Porco Rosso, del mítico Studio Gihbli de Hayao Miyazaki. El enemigo del aviador, en este caso, es la abstención que pueda darse en las próximas elecciones generales del 23J.

Ortiz, que publicó su primer cómic en 2005 y ha ganado varios premios desde entonces, cultivó sus habilidades artísticas desde pequeño, en una familia en la que siempre reinó "un ambiente artístico", comenta a El HuffPost en una conversación telefónica, aunque las preguntas que hay a continuación han sido contestadas vía correo electrónico a petición del artista. "Siempre me gustó dibujar, la única diferencia es que a diferencia de otra gente nunca lo dejé, fui cabezón con eso", confiesa.

El 13 de julio calcó una ilustración del archiconocido cerdo y la subió a Twitter para animar a votar el próximo día 23 que acompañó con este texto: "He calcado un dibujo y lo retuitearé constantemente de aquí al domingo que viene, podéis hacer lo mismo, un beso". Una semana después ese tuit ha superado los 6.000 me gustas y ya ha sido replicado por más de 500 personas, pero es probable, asegura el autor, que "sean muchas más". El hashtag con el que se ha viralizado es #Antescerdoquefascista.

Tu iniciativa ha creado un auténtico fenómeno viral en redes, pero, antes que nada ¿Por qué elegiste a Marco Pagot? ¿Qué estabas haciendo cuando se te ocurrió la idea? ¿En qué momento se te encendió la bombilla?

Quería hacer un dibujo para animar a la gente a votar el domingo, pero como no tenía mucho tiempo, opté por la vía fácil de calcar una imagen de Porco Rosso. La gente que ha visto la peli de Miyazaki ya sabe quién es el personaje y cuál es su frase mítica.

El fenómeno busca movilizar el voto progresista ¿Por qué consideras importante que la gente vote el 23J? ¿Qué consideras que hay en juego?

Están en juego un montón de cosas que nos afectan a todos. A nivel económico: el salario mínimo, la edad de jubilación o la regulación de los alquileres. También las políticas para adaptarse y mitigar el cambio climático. En cuestión de derechos sociales nos jugamos perder todo lo que hemos conseguido en los últimos 50 años... no podemos permitir que estas ideas radicales que directamente atentan contra los derechos humanos pongan aún más en riesgo a mujeres, migrantes o gente LGTBIQ+.

¿Por qué crees que la gente prefiere mantenerse al margen y abstenerse en las elecciones?

La gente que se abstiene de votar siempre es de izquierdas. En la izquierda se mira todo con lupa, se cuestiona y se discute mucho. Eso hace que haya gente que prefiera no votar porque sienten que nadie les representa al 100%. Con esa decisión protestan contra un sistema con el que no están de acuerdo y que no les representa.

¿Qué razones les darías para que acudieran al colegio electoral el domingo?

Les diría que aunque sus razones para no votar seguramente sean lícitas no es momento de ponérselo en bandeja a la ultraderecha. Leí el otro día un símil que me gustó, algo rollo: ningún autobús te va a llevar exactamente al sitio al que quieres ir, pero tendrás que ver cual es el que te deja más cerca.

Has recibido muchas muestras de apoyo y centenares de personas han replicado tu ilustración ¿Te esperabas esta reacción tan amplia?

Yo no esperaba nada, en realidad no fue una iniciativa mía, yo solo puse mi dibujo y dije que quien quisiese podía compartirlo. Pero al no ocultar el hecho de que lo había calcado, otros se animaron de forma espontánea a calcarlo también (el primero Bruno Redondo, y luego más compañeros entre los que está GuiBo, que además es quien los está recopilando en unos gifs). Pero ha sido una cosa muy guay ver a tanta gente aportando su creatividad a una buena causa.

¿Has recibido también mensajes contrarios, amenazas o insultos?

Ha habido algún retuit malintencionado, alguna versión de dudoso gusto (muy pocas) y alguna discusión en los comentarios pero nada grave. Y solo un mensaje privado diciéndome que estaba bien que admitiésemos que somos cerditos que no se lavan [Risas].

Cuando piensas que la derecha y la extrema derecha podrían gobernar, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué crees que esa opción de Gobierno puede ofrecer a nuestro país?

Se me vienen cuatro años, como poco, de retroceso a tantos niveles que me da pánico. Y por la parte que nos toca a los artistas, en cuestiones culturales ya se está viendo como quieren que vaya la cosa con el tema de la censura. ¿Y qué creo que pueden ofrecer a nuestro país? Sinceramente, nada bueno.

¿Qué le dirías a un potencial votante progresista que duda entre ir a votar o quedarse en casa?

Que ha luchado mucha gente para llegar hasta donde estamos como para dejar entrar a la ultraderecha al gobierno. Y que si creen que a ellos no les va a afectar tanto el cambio de gobierno, que piensen en la gente que tienen cerca a la que sí.