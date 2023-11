Europa Press via Getty Images

El presidente catalán ya mira más allá de la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC en su acuerdo multitemático. Para Pere Aragonès, "lograda la amnistía es hora de avanzar hacia el referéndum, hacia la autodeterminación", como ha apuntado este jueves en un acto sobre, precisamente, la amnistía como herramienta política.

"La ley de amnistía es una gran victoria, pero no es un punto final. No puede cerrarlo porque le estaríamos exigiendo algo que no puede dar, el conflicto se cierra con democracia, lo dijimos desde el principio: avanzar hacia el derecho de autodeterminación", ha expuesto en su discurso.

Para Aragonès, la clave va más allá de la amnistía como medida de gracia para con los encausados por el procés. Según ha expuesto, "se reconoce que en octubre de 2017 hubo un choque de legitimidades y que partes del Estado lo reconozcan es importante porque legitima la posición de quienes dimos todo para que Cataluña pudiese decidir".

"Hoy este conflicto de soberanía es la naturaleza del conflicto que hay que resolver", ha añadido en una breve intervención sin espacio para preguntas.

Sus palabras han llegado minutos después de que Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmasen públicamente el acuerdo, que incluye otras cuestiones como la cesión de Rodalíes a Cataluña y la condonación de 15.000 millones de deuda catalana.

Este pacto acerca mucho la investidura de Pedro Sánchez, pero sigue en duda el gran escollo, los votos de Junts. En Bruselas, Carles Puigdemont ha reunido a la cúpula de los post-convergentes, sin decisión definitiva tras varias horas de conversaciones..