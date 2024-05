Armengol admite que conocía a Koldo García pero niega haber tratado con él la compra de mascarillas

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha admitido conocer y haber hablado con Koldo García, pero ha negado haber tratado con él la compra de mascarillas en la llamada 'rama balear' del caso Koldo, que está bajo investigación.

Así se ha manifestado la que fuera presidenta balear en la Comisión de Investigación del Congreso por los contratos de compras sanitarias durante el coronavirus, donde ha reivindicado su gestión. Una declaración que ha roto, por unos minutos, la resaca electoral catalana tras el 12-M.

Horas antes, como recoge Europa Press, el que fuera director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino había reconocido ante la comisión que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García Izaguirre y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

Sin embargo, Armengol ha descartado cualquier trato económico con el cabecilla de la 'trama Koldo'. En su exposición inicial ha detallado haber tratado en diferentes ocasiones con ministros como José Luis Ábalos para abordar la situación de transporte de las islas, la ministra Yolanda Díaz para los ERTEs o la vicepresidenta Nadia Calviño para las ayudas a las empresas.

"Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie", ha proclamado Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.

Además, ha precisado que no conocía a Koldo García del partido, sino como acompañante de Ábalos en actos públicos en Baleares, y no descarta haber hablado con él en alguna de esas visitas, pero "nunca" de contratos.

La presidenta del Congreso, acompañada por el secretario de Estado con las Cortes, Rafael Simancas, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha enfatizado que "jamás en la vida" ha intentado ayudar "a ninguna empresa". "Yo no soy de esas", le ha dicho al portavoz del PP en la comisión Koldo del Congreso Elías Bendodo, tras un duro intercambio verbal.

"Las decisiones las tomaban los órganos de contratación de forma autónoma y con criterios técnicos. Las propuestas (de contratos) eran técnicas, respaldadas por todas las instituciones", ha dicho tras señalar que todos los detalles de los expedientes "los he conocido ahora, para informar con mayor rigor posible", ha añadido.

Armengol ha recalcado que una presidenta de un gobierno autonómico "no está en la contratación de expedientes" y ha criticado que los populares hayan creado un "bulo" utilizado documentos que figuran en un expediente presentados "de forma aislada" y "fuera de contexto".