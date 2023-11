Así funcionará la condonación de deuda a las autonomías: se beneficiarán todas, también las del PP

PSOE y ERC cerraron este jueves el acuerdo de investidura (que los socialistas quieren que sea de legislatura) en el que, además de la ley de amnistía, se pactó la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En total, 15.000 millones de euros. Un paso importante, para Oriol Junqueras, líder de los republicanos, para la financiación de esta región.

Rápidamente, tras conocerse el acuerdo, los presidentes autonómicos del PP salieron en tromba a criticar esta medida y a mostrar su enfado por lo que consideran un agravio y una cesión del candidato del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a los independentistas.

La mayoría de las voces del PP no tenían en cuenta un aspecto clave del acuerdo entre PSOE y ERC: que este mecanismo que se aplica a Cataluña se hará extensivo al resto de las comunidades autónomas.

Así lo indica este párrafo del documento del pacto:

"Con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario".

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es un mecanismo puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para facilitar liquidez a las comunidades autónomas en mejores condiciones que las que ofrecían los mercados financieros tras la crisis del año 2008.

Según datos del Banco de España, las comunidades deben un total de 191.000 millones de euros obtenidos a través de este fondo. Pero la deuda total de las autonomías, contando préstamos de los distintos mercados, supera los 320.000 millones.

La que más deuda acumula con el Estado es Cataluña, con 71.852 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 46.274 millones; Andalucía, con 25.276 millones; Castilla-La Mancha, con 11.069 millones; y Murcia, con 9.762 millones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a El HuffPost que la idea del Gobierno en funciones es que esta medida no dependa de que las autonomías tengan deuda activa con el FLA, como es el caso de Navarra, Euskadi o la Comunidad de Madrid, porque se pretende desahogar las deudas de todas las autonomías, independientemente de su procedencia. Estas tres comunidades, aunque no deban nada con el Estado, tienen niveles de deuda en torno al 13%, aunque las dos primeras no se verían beneficiadas al tener régimen fiscal foral y no régimen común.

Eso sí, el porcentaje con el que cada una se beneficiará no será siempre el mismo, como se ha dicho en las últimas horas. Es decir, no será en todos los casos del 20% como ocurre con Cataluña. Dependerá, indican estas fuentes, del impacto que tuvo en su economía la crisis financiera del año 2008, cuando la mayoría de las autonomías se endeudaron con el Estado.

Para calcular este porcentaje, explican, se elaborará una fórmula —todavía no concretada hasta que no haya investidura— que haría que algunas autonomías pudieran verse beneficiadas por esta condonación mucho más incluso que Cataluña.

Todo esto, claro, dependerá de que Pedro Sánchez sea investido presidente. Hasta entonces no se puede concretar ningún tipo de procedimiento para llevar a cabo esta medida.

El PP considera "una trampa" el hecho de que la condonación se extienda a comunidades gobernadas por los populares

Aun así, vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha explicado que esta condonación, al tratarse de una transferencia entre administraciones, aunque tendría impacto contable, no afectaría a la posición de España en los mercados financieros.

Calviño se ha mostrado sorprendida con la reacción de las comunidades del PP que podrían verse beneficiadas por esta medida y ha recordado la deuda de 35.000 millones de la Sareb (el conocido como banco malo) que ya asumió el Estado. A su juicio, de no haberla asumido, España tendría una deuda inferior al 110%, incluso cerca del 105% del PIB.

Críticas del PP

Eso no ha impedido las críticas del PP. Su secretaria general, Cuca Gamarra, considera que esos 15.000 millones de euros son "la ruptura de la igualdad de acceso de los españoles a los servicios públicos".

La dirigente popular criticó que la negociación de la financiación con Cataluña fuera "bilateral" y con una fuerza que "tiene siete votos", por lo que reclamó que estas decisiones se tomaran en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El PP considera esta condonación "una trampa" de Pedro Sánchez para que se entienda que lo acordado con ERC es "un acuerdo de Estado". Sin aclarar si ninguna comunidad autónoma del PP se va a acoger a esta quita de la deuda, Gamarra insistió en que "el marco" de este acuerdo debería de ser una reunión con todas las autonomías.

Algunos presidentes autonómicos populares ya han anunciado acciones legales contra el acuerdo entre ERC y PSOE.