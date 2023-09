Autobuses para “llenar a rebosar” el acto de Feijóo contra la amnistía

Europa Press via Getty Images

La dirección nacional del PP no quiere fallos. La fotografía del próximo domingo tiene que ser potente, con una plaza de Felipe II a rebosar, llena de simpatizantes y cargos del partido clamando contra la hipotética ley de amnistía. “El éxito o el fracaso de la convocatoria será nuestro. La imagen tiene que ser muy potente”, reconocen las fuentes consultadas por El HuffPost.

Para ello, Génova mantuvo una reunión con los secretarios generales de las estructuras territoriales a finales de la pasada semana. El objetivo, la movilización del partido a nivel autonómico y provincial. Y la llamada de atención ha surtido efecto, según las primeras previsiones. El PP de Castilla-La Mancha fletará varios autobuses y espera “llevar a Madrid” un millar de dirigentes al igual que también hará Castilla y León.

Aunque Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, se ha excusado por problemas de agenda sí que se ha comprometido a “una gran movilización”. También en Andalucía se ha dado la orden de acudir a Madrid el próximo domingo, confirmando la asistencia de Juan Manuel Moreno. Si bien, será el PP de Madrid, anfitrión de la convocatoria, el que echará el resto, según las citadas fuentes.

“No puede ser una loa a Ayuso, tiene que ser un acto de respaldo a Feijóo”, añade un líder territorial. Pese a que algunos barones tienen dudas sobre el mitin, todos coinciden: “Cuando se ha decidido que sea un acto del PP, no podemos pinchar. Tiene que ser un acto muy potente, de fortaleza del partido y de Feijóo”. Cabe recordar que en un primer momento se sugirió la posibilidad de que fuera una manifestación o concentración, sin siglas del PP, pero Génova lo descartó.

Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar Europa Press via Getty Images

Mariano Rajoy y José María Aznar serán los principales invitados del acto, según informó el PP. No se ha cursado invitación a Pablo Casado con la excusa de que no conformó Gobierno, en palabras de Borja Sémper. No es la primera vez que Génova evita llamar al otrora líder nacional, aunque este ya ha dicho que sus responsabilidades laborales son incompatibles con participar en actos de partido, tal y como informó este diario.

Tampoco ha sido invitado Santiago Abascal, el líder de Vox, que sí estará en la protesta de Sociedad Civil Catalana que se desarrollará en Barcelona el 8 de octubre. Tanto Isabel Díaz Ayuso como Esperanza Aguirre están empujado a Feijóo para que también participe, aunque Génova se resiste a confirmar formalmente su presencia.