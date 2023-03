A de "autonomía" o N de "nación": El 'pasapalabra' que Vox y Tamames no completarían juntos

Europa Press via Getty Images

El 'tamamazo' se precipita. A escasos días del debate sobre la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato, los de Abascal asumen que el tiro les ha salido por la culata. Aunque el presidente del partido acusaba este jueves a los medios de comunicación de tener ya preparados los titulares de la moción, el espectáculo de contradicciones y filtraciones que se ha vivido en los medios y en el propio Congreso en estas últimas semanas aboca la iniciativa de forma irremediable al fracaso y podría incluso pasarle factura a Vox.

La cadena de divergencias que Tamames ha mostrado con respecto a las tesis defendidas por Abascal han dinamitado la estrategia política que había diseñado en un principio la formación. El exdirigente del PCE ha sido crítico con la visión de Vox ante temas cruciales como la inmigración, la violencia de género, la libertad de la prensa, el sistema autonómico, Cataluña, el cambio climático o la idea de nación. Incluso, Tamames ha admitido en público que le guarda "cierta estima" hacia Sánchez y que le invitó a cenar en la víspera de la moción. Una suma de discordancias ideológicas que Vox intenta salvar como puede recordando que no han buscado un candidato afín a su partido porque quieren "tender la mano" a un mayor grupo de españoles. Pero el daño parece irreversible.

En este carrusel de incoherencias, iniciamos nuestro particular rosco al estilo 'Pasapalabra' para mostrar las enormes diferencias que han ido exhibiendo sin pudor Ramón Tamames y Vox en estas últimas semanas.

A de autonomías: Tamames no ha dudado nunca de posicionarse en contra de acabar con el sistema autonómico, como en cambio propone Vox. "Ya han enraizado mucho. Yo recomendaría a los de Vox que arreglemos la coordinación mediante una supervisión nacional, peo no se puede ni se debe acabar con las autonomías", ha asegurado.

B de bandera: El candidato en la moción de censura aseguró este jueves junto a Abascal que una de las tres cosas que le une a Vox es "la defensa de la bandera". Sin embargo, Tamames también ha afeado al partido que la haga suya "por todas partes". "La bandera hay que sacarla en los días de fiesta, hay que ponerla en sitios públicos, pero tampoco debe ser un símbolo de partidismo porque es un símbolo nacional (...) Ese uso excesivo de la bandera se puede criticar", ha dicho.

C de coalición: Tamames considera "exagerado" decir que el Gobierno de coalición que forman actualmente PSOE y Podemos es el peor de la historia, como asegura Vox. Además, ha dicho que él no participa de "epítetos" a ninguna persona "si no hay una razón para hacerlo", en clara alusión a los continuos ataques que la derecha brinda a Pedro Sánchez.

D de dialéctica: De hecho, el exmiembro del PCE ha rechazado en casi todas sus entrevistas la dura dialéctica que emplea Vox en sus discursos. Pero no sólo contra Sánchez, también cuando denominan "derechita cobarde" al PP.

E de ecologismo: Tamames rechaza el negacionismo de Vox sobre el cambio climático e incluso ha asegurado que el 80% de los afiliados de este partido "está a favor de luchar" contra ello. En "El País", llegó a decir que ya se encargaría de que los líderes de Vox se enteraran de eso en la moción de censura.

F de Feijóo: Tamames no oculta su buena sintonía con Feijóo, con quien comió un día antes de que se hiciera oficial su candidatura para la moción. "Tengo muy buena relación con él y me ha deseado toda la suerte del mundo", explicaba. Paralelamente, Abascal aprovechó la rueda de prensa de este jueves para criticar al líder del PP por su decidido voto hacia la abstención en la moción de censura.

G de género: Vox ha hecho bandera desde sus orígenes de un argumentario feminista alejado de las leyes aplicadas sobre género por parte del gobierno de coalición. Una postura muy contraria a la que defiende Tamames. En "El Mundo", el economista aseguraba que era necesario proteger a las mujeres a través de estas mismas leyes y en "El País" destacó los avances "admirables" logrados por las mujeres en los últimos 100 años. "La igualdad es el horizonte", remachó.

Contiene la H: Chavismo. En el borrador del discurso, Tamames califica como “un despropósito de gran calibre” la propuesta de Podemos de topar los precios de al menos en 20 productos básicos de la cesta de la compra, y alerta de que esta medida va "en la línea del régimen chavista de Venezuela con la idea del racionamiento por el Gobierno”. Esta posición coincide con la mantenida por Vox pero no por gobiernos a los que Abascal ensalza, como es el caso del húngaro. Allí, Viktor Orban obligó a los supermercados a limitar los precios de varios alimentos básicos para limitar el incremento de los precios.

I de independencia: La línea roja que Tamames puso a Vox para aceptar ser el candidato fue que no le dejaran ser completamente independiente a la hora de redactar su discurso. Siempre, eso sí, respetando el "común denominador" que le une a la formación de Abascal: la monarquía, la unidad de España o la bandera. Vox tuvo que tragar con dicha propuesta.

J de Justicia: La filtración del discurso que Tamames ha estado preparando para la moción muestra que el economista ha reservado un apartado específico para el estado del poder judicial. Acusa a Sánchez directamente de querer controlar "a la Corte Suprema, al Consejo General y al Tribunal Constitucional" y propondrá que "la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional tengan carácter vitalicio". Un extremo que, curiosamente, Vox nunca ha manifestado hasta ahora.

L de lucha contra la inmigración: Tamames rechaza la idea de usar los buques de la Armada para perseguir a las pateras que se aproximan a las costas españolas, como ha propuesto en muchas ocasiones Vox. De hecho, el candidato ha sugerido a Abascal que retire esta idea de su discurso político.

M de medios de comunicación: El exdirigente del PCE tampoco entiende que Vox censure a parte de la prensa por no ser afín a su ideología. "Recomendaré que dejen de vetarlos", dijo en El País tras verse sorprendido por esta circunstancia.

N de Nación: Para Tamames, España es una "nación de naciones" o una "supernación", algo que contradice completamente el ideario político de Vox pero que el propio dirigente ya recogía en su libro Introducción a la Constitución Española de 2003.

Contiene la Ñ: Cataluña. De hecho, Tamames defendió tras el 1-O renombrar Cataluña como "Nación catalana" tras el 1-O y en una carta a Artur Mas, el día del discurso del Rey, defendió que se tenía que aprovechar "la gran ocasión" para conseguir "un nuevo estatus".

O de obligación del servicio militar. Abascal, en abril de 2019, consideró recuperar el servicio militar obligatorio, calificándolo como "importante". En julio de 1988, Tamames trasladaba que "no podría aceptar nunca" el militarismo, ni aunque se le "ofreciera el oro y el moro". Hoy en día, mantiene esta postura.

P de partidos independentistas: Al contrario de lo que plantea Vox, Tamames no está de acuerdo en ilegalizar a los partidos independentistas. "¿Por qué se van a ilegalizar? Lo que tienen que respetar es el Parlamento. (...) Ellos sabrán por qué predican una cosa imposible", ha señalado recientemente.

Contiene la Q: Franquismo. Pese a haber sido perseguido por el régimen de Franco, Tamames señaló en una polémica entrevista en La Noche de 24 horas que ningún capítulo de historia puede ser 'condenado'. "Con la memoria democrática nos quieren decir lo que tenemos que pensar. No hay que condenar nada", señaló. Pero a renglón seguido, dijo que el nazismo sí debía ser condenado. Recientemente, la exdiputada Macarena Olona vinculó con el nazismo a personas que están "en el entorno de Vox".

Contiene la R: Coronavirus. Tamames ha sido un fiel defensor de las vacunas para proteger a la sociedad del pandemia del coronavirus. Mientras, Vox se negó a la vacunación obligatoria e incluso el propio Abascal nunca dejó claro si se había puesto la doble dosis.

S de Sánchez: Tamames rechaza considerar a Sánchez como un criminal, calificativo que le ha colgado Vox en numerosas ocasiones. También ve "exagerado" decir que su gobierno es el peor de la historia. De hecho, el candidato ha dicho que siente "cierta estima" por el presidente del gobierno e incluso le invitó a cenar en la víspera del debate. Jorge Buxadé, en cambio, aseguró que nunca se iría de cine con Sánchez. "Tengo millones de españoles que están antes en la lista de irse a cenar. A partir de ahí, desconozco las relaciones personales", dijo el dirigente de Vox al conocer la propuesta.

Contiene la T: Energías alternativas: En su libro “Frente al apocalipsis del clima”, el profesor defiende una sociedad descarbonizada, las energías alternativas y el Acuerdo del Clima de París. Vox apuesta, sin embargo, por el carbón para ganar mayor soberanía energética y reniega de las distintas cumbres por el clima.

U de último: Fruto de las fricciones evidentes entre el discurso ideológico de Tamames y el de Vox, el diario El Español publicaba esta semana que en los de Abascal "le daban ya por imposible". "Le vence el ego, es incapaz de controlarse", señalaban sus fuentes. Curiosamente, Tamames tiene previsto terminar su larga exposición en la tribuna del Congreso señalando: “Lo confieso señorías, el acto de hoy es para mí como una de las últimas secuencias del propio guion de mi vida”.

V de votar: Tamames ha llegado a asegurar que nunca ha votado a Vox y que no sabe siquiera si lo hará en este año electoral. "No tengo especial preferencia por ningún voto. Votaré porque es mi obligación, tratando de optar por la máxima sabiduría. Pero está difícil de encontrar", ha dicho.

Contiene la W: Síndrome de Down. Vox es un partido provida que se muestra nítidamente en contra del aborto. Probablemente, no fueron conscientes de la opinión que Tamames tiene sobre este asunto cuando le eligieron como su candidato para la moción de censura. En 2014, al economista lo expulsaron de Trece Televisión por asegurar que tener síndrome de Down "era una desgracia para los padres y los hijos" y recomendó el aborto para estos casos.

Contiene la X: 'Extremosidades'. El candidato tilda de 'extremosidades' todas las polémicas propuestas que recoge el ideario político de Vox. "Yo no estoy aquí para defenderlos, es el único partido que me ha propuesto", señalaba en El País.

Y de Yolanda: Una de las sorprendentes afirmaciones de Tamames, recordando su pasado comunista, es la crítica que hace en su discurso filtrado a Yolanda Díaz por subir el salario mínimo interprofesional en España. Según él, supone un golpe en la línea de flotación para “casi todos los pequeños y medianos negocios en España”. Vox es un 'negacionista' del salario mínimo, porque considera que en un mercado "eficiente" no debería existir.

Z de Zapatero: Vamos a acabar este 'Pasapalabra' con algo que sí une a Tamames y Vox: el odio a José Luis Rodríguez Zapatero. Para el candidato, el expresidente del Gobierno fue "un vivero de maldades" y le ve responsable de un 60% de la crisis económica que azotó a España tras la crisis financiera de 2008. "Zapatero es un iluminado que piensa que es Superman y no tiene ni idea de lo que pasa", dijo sobre él en el pasado. En esto, Vox y Tamames sí se han puesto de acuerdo.