La última ocurrencia de Tamames: invitar a Sánchez a cenar el día antes de la moción de censura

Ya hay fecha. La moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuyo candidato es el expolítico y economista Ramón Tamames, se debatirá en el Congreso de los Diputados el 21 de marzo y se votará el 22 o el 23, según asegura este lunes "El País" citando fuentes parlamentarias y gubernamentales.

Será la sexta moción de censura de la democracia española, pero la primera encabezada por un candidato independiente. Durante los últimos meses, Vox estuvo buscando a personalidades de la izquierda política española para llevar a cabo este juicio a Sánchez en la Cámara Baja. Después de muchas negativas de candidatos tentados - en su mayoría jubilados de la política y exdirigentes del PSOE como Rosa Díaz, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros - finalmente dijo "sí" el exdirigente del PCE Tamames, que ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporar a su discurso de la moción.

En las últimas semanas, Tamames ha ofrecido diversas entrevistas a medios de comunicación. En todas ellas, ha quedado retratado como una persona muy alejada de las tesis políticas que defiende Vox. Especialmente singular fue la de este pasado lunes en el diario "El País", en la que se opuso a la ilegalización de los partidos independentistas, a la negación del cambio climático o a la petición de enviar buques de la Armada para frenar a las pateras que intentan llegar a las costas españolas. Unas opiniones que, según Vox, demuestran su "generosidad" al elegir a "un candidato que no piensa como nosotros".

Una semana después, y a petición propia, Tamames ha ofrecido otra entrevista en el diario "El Mundo". En ella, una vez más, ha vuelto a desmarcarse de las tesis de Vox y ha desvelado, incluso, que llegó a proponer a Sánchez una cena con él en la víspera del debate. "Le invité a cenar por una cuestión de conocimiento personal. Le envié la última edición de mi libro y me dio las gracias. Puedo decir que ya ha contestado a mi invitación: me ha dicho que no considera oportuna esa cena porque tendríamos que revelar las estrategias respectivas. Tiene razón", asegura Tamames.

En esta nueva entrevista, el exdirigente del PCE también critica la apropiación excesiva que Vox hace de la bandera de España o el planteamiento de los de Abascal de acabar con las autonomías. De hecho, Tamames vuelve a insistir que España es "una nación de naciones" y también que defender a la mujer en algunas de las últimas leyes aprobadas por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos no son "un ataque al género masculino".

En síntesis, el hombre dice estar de acuerdo con Vox "en la unidad de España, la bandera y la monarquía parlamentaria", pero a renglón seguido asegura que nunca ha votado al partido que lo ha propuesto para liderar la moción de censura contra Sánchez y que no sabe si lo hará en el futuro. "Votaré porque es mi obligación, tratando de optar por la máxima sabiduría, pero está difícil de encontrar", admite.