¿Ayuso o Bolaños? Expertos en comunicación analizan la polémica de cara a las elecciones

Diego Radames/Europa Press via Getty Images

Las primeras palabras que utiliza la doctora en comunicación y experta en protocolo Diana Rubio para describir lo que ha ocurrido este martes en el acto por el Dos de Mayo son "despropósito" y "bochornoso". Se refiere al momento de la jornada, cuando desde la Comunidad de Madrid han impedido a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, acceder a la tribuna principal.

El incidente ha ocurrido al pie de la escalera, y con dos empleadas de la Administración regional cortándole el paso al integrante del Gobierno de Pedro Sánchez. El personal de protocolo ha llegado, incluso, a agarrar de la cintura al ministro para impedirle el acceso y ha habido momentos de tensión, con Bolaños discutiendo para poder subir.

"Ha sido un poco despropósito a nivel protocolo", ha asegurado la experta a El HuffPost, quien ha señalado que el protocolo se ha utilizado como "un rehén de la polarización política". "Ha sido bochornoso porque han empañado un acto de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.

Tensión a 26 días de la elecciones

Este Dos de Mayo ha llegado marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 28M, para las que faltan 26 días, y la tensión de cara a la campaña se ha encendido por las broncas protocolarias entre el Gobierno central y el regional, que ha terminado por emborronar la fiesta madrileña.

La tensión comenzó este mismo fin de semana cuando, desde la Puerta del Sol, criticaban que Bolaños —quien sí acudió el año pasado en lugar de Pedro Sánchez— tuviese previsto ir sin haber sido invitado, lo que veían como "una provocación".

Cuando el ministro ha intentado subir a la tribuna, tras el acto institucional de interior del edificio, la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, Alejandra Blázquez, le ha impedido el paso, dado que la representación institucional "ya estaba establecida" tal y como se había hablado.

"Tenemos una organización perfectamente establecida", ha reiterado Blázquez, quien ha defendido que ya había "una ministra" y que estaban "cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional". Y Bolaños ha tenido que quedarse detrás de la tribuna durante la celebración del acto.

"Servirá para ataque político los próximos días"

Rubio ha destacado que, "a nivel de imagen", la polémica puede servir, "posiblemente", a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para arrastrar a votantes de Vox". Para la experta, al abrir Twitter y leer los comentarios se ve "claramente de qué pie cojea quién": quién es de Ayuso y quién de Bolaños.

"Servirá para ataque político los próximos días", ha asegurado. Pero, "la gente que es de derechas va a seguir pensando que Ayuso lo ha hecho muy bien y los de izquierdas que ha sido un desplante hacia el ministro", ha subrayado. De esta forma, el acto ha sido relevante para "reafirmar a su propio electorado y para arrastrar a los de Vox" que la ven con una actitud que pueden encajar con el comportamiento del partido de extremaderecha.

Sobre esto también se ha pronunciado José Luis Martín Ovejero, máster y profesor en Comunicación No Verbal y Oratorio, quien ha destacado que lo que se ha visto "son momento claramente de distanciamiento y de tensión". El experto, a nivel electoral, ha considerado que la polémica de este martes "perjudica" a Ayuso "porque ha dejado a Bolaños como víctima"

"Existe una tendencia natural y humana a ponernos del lado de la víctima siempre que no haya una idea preconcebida sobre unos u otros", ha explicado. Aunque ha aclarado que si uno es muy de unos u otros "le va a dar igual lo que pasa".

Por ello, en aquellas personas que sean indecisas, el ser humano, por principios, se pone del lado de la víctima. "Y aquí hay claramente una víctima, Bolaños, frente a Ayuso, que ha quedado por encima". De esta forma, la clave está, para el experto, en la horquilla electoral, en los indecisos, a los que lo ocurrido puede afectar más. Y esto "podría ayudar un poquito a Bolaños" más que a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Martín Ovejero, además, se muestra de acuerdo con Rubio en cuanto al efecto arrastre de los votantes de Vox hacia el partido popular madrileño. "Porque creo que el voto no sería para el PP, sería para Ayuso, que tiene un liderazgo a nivel comunicativo por encima del propio partido. Ayuso gana por Ayuso más que por el PP, dentro de mi punto de vista", ha apuntado.

Pero en cuanto si esta polémica puede ser decisiva o determinante en las elecciones, lo tiene claro: "No, radicalmente no". "En primer lugar, porque a los que ya tienen el voto decidido, que es una gran parte, eso no se los va cambiar", ha asegurado. Y en segundo lugar, "los indecisos, durante un corto espacio de tiempo, tampoco creo que mucho más, pueden ver con agrado o desagrado a uno u otro", pero de aquí al 28 mayo, ha destacado, aún queda mucha campaña por ver.