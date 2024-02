Ayuso deja bastante claro lo que piensa de 'Zorra' una semana después de vencer en el Benidorm Fest

Una semana ha tardado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha esperado varios días para dejar bastante claro lo que piensa sobre la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión, Zorra.

En una entrevista publicada este sábado en The Objective, la dirigente madrileña ha sido preguntada por el tema de Nebulossa y no ha tardado mucho en mostrar su sincero punto de vista.

Al cuestionarle por la polémica en torno a la canción, ha justificado que le preocupa. "Se ve el verdadero cambio cultural en el que estamos. Me preocupa que lo hagan de manera dictatorial, que lo hagan contra el buen gusto, contra la belleza estética y el talento", ha añadido.

"Ya no es quién canta mejor, sino quién está bajo la agenda ideológica del Gobierno, que utiliza todos los medios, incluso la televisión pública, para seguir en eso", ha señalado, antes de justificar que están "creando miedo a criticarlo".

Ayuso ha criticado que la situación va "contra nosotras mismas, contra nuestra libertad y ya no solo contra el feminismo, sino contra la feminidad". "Es decir, a mí no me gusta esto y si no, es que te gusta el Cara al sol. Eso es el presidente Gobierno que tenemos", ha expuesto.

Pero cuando le dicen si la ha oído y le gusta, la presidenta madrileña ha asegurado que no lo ha hecho, porque "todo lo que organiza la parte cultural de RTVE, hace mucho que, como veo de qué va, no le presto un porcentaje de audiencias".

"Yo creo que a la inmensa mayoría no le gusta que le llamen estas cosas. Simplemente en la intimidad, con tus amigos, de broma, cuando una decida cómo y cuándo, por supuesto…", ha destacado.

Ayuso recrimina que "sea por ley" que "la imagen de la mujer sea esto, que se nota que no está hecho ni por mujeres, ni pensado por mujeres". "Es evidente. Demuestra un poco la dictadura cultural en la que nos quieren meter. Y ojo, el que discrepe", ha sentenciado.