'Zorra' llega a Europa: así habla la prensa francesa de nuestra canción para Eurovisión

Nebulossa y su ‘Zorra’ inician su camino hacia Eurovisión con gran acogida por la prensa europea. Tras la sorpresa de la victoria en el Benidorm Fest 2024, son muchos los medios internacionales que se han hecho eco del tema que representará a España el próximo mes de mayo en Malmo (Suecia) y que ha causado revuelo por el significado de la canción.

Uno de ellos ha sido el diario francés ‘20 minutes’, que explicaba a sus lectores el trasfondo feminista que tiene ‘Zorra’ resignificando el insulto que se repite en el estribillo. “El tema de la canción no es degradante ni despectivo. Al contrario”, indican en el citado medio, asegurando que Nebulossa “revierte los insultos que le dirigieron”.

La publicación mide el termómetro que ha despertado la canción- en la mañana del lunes se convertía en la octava canción más escuchada de los últimos días - explicando que “la canción se basa en la observación de que las mujeres todavía suelen ser estigmatizadas por determinadas actitudes, mientras que un hombre se muestra tranquilo si actúa de la misma manera”.

De hecho, rescatan las propias palabras de Nebulossa tras ganar en su primera rueda de prensa. “¡Esta noche me siento superzorra!”, indicaban minutos después de alzarse con el micrófono de bronce a la vez que reivindicaban que se use la palabra “libremente” sin las connotaciones machistas con la que se pronuncian.

Ola de comunicados contra 'Zorra'

La respuesta ante Zorra no ha sido tan positiva dentro de nuestras fronteras como al otro lado del pirineo. Apenas cuarenta y ocho horas después de la final del Benidorm Fest, numerosas plataformas feministas se han mostrado en contra de que se use la palabra “zorra”.

La exportavoz de Igualdad del PSOE en la Cámara Baja, Ángeles Álvarez, tachaba la canción de ser una “exaltación del sexismo, la misoginia y la banalización de la violencia”. "No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose 'zorras’”, exponía en redes sociales.

A su vez, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, censuraba también a Nebulossa. “Los medios tilden el mensaje de la canción de "empoderante". "Dicen los medios que la misoginia y la zafiedad son empoderantes (para las mujeres) y muy mucho feministas. El sonido de fondo son decenas de voces gritando zorra a una mujer”, exponían.

Por otro lado, la Confluencia Movimiento Feminista, que reúne grupos feministas de varios territorios, ha exigido que "rectifiquen" y "que no se presente la canción 'Zorra' a Eurovisión". Para ello, ha compartido el enlace de la web del Instituto de las Mujeres para dejar "quejas masivas" mostrando el desagrado. Se trata de organizaciones pertenecientes al feminismo que rechaza la autodeterminación de género (Ley Trans), defiende la abolición de la prostitución y es contrario a la gestación subrogada.

Pese a las críticas, a Nebulossa no parece que les afecten lo más mínimo. "Tenemos una edad ya que las cosas las ves y las llevas de otra manera. Entonces es bien fácil. No tenemos 20 años y me la suda todo", se limitaba a decir este domingo en una nueva rueda de prensa.