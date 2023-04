Ayuso dice que no tiene rivales en Madrid: esto responde la oposición y esto dicen los datos

Europa Press via Getty Images

"Realmente no tenemos oposición, y al final parece que competimos con Pedro Sánchez". Así de contundente se mostraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este domingo en una entrevista con el diario El Mundo.

La fotografía de la dirigente madrileña en la playa de Valencia y bajo un sol radiante, en la 'primera' del rotativo conservador, coincidía con la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, bajo la marca Sumar. Pero también con el primer aniversario de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, su partido.

Pero la protagonista era ella con una frase rotunda y polémica. Pero con contexto. "Cómo voy a tener rivales si piensan que Madrid es homófobo y machista y tabernario, una ciudad de ricos y no sé qué. Empiezan por no comprender, ni siquiera, a quién quieren representar", argumentaba Ayuso.

"Han hecho todo para frenarme, para vender la caricatura de una mujer privilegiada a base de pelotazos y mordidas. Intentan hacerme todo el daño que pueden. Ya que no podemos contener, pues sufre, págalo", proseguía la presidenta madrileña, que se quejaba de que la oposición, a su juicio, ha estado "un año y medio creando una leyenda de casos en los que no había nada, y ha sido así desde el principio". "Fueron a lo personal, también el PSOE y su entorno, con lo de IDA y otras campañas denigrantes, a base de burlas y calumnias".

Desde la oposición contestan a la presidenta madrileña tratando de sacar rédito de sus palabras, negando la mayor.

"Es curioso que diga que no tiene rivales en Madrid, cuando se ha pasado los últimos meses, en casi todas sus intervenciones, insultando a sus rivales de Madrid", dijo en declaraciones a Telecinco la líder de la oposición, Mónica García, candidata de Más Madrid. "Su rival será Sánchez porque no sabe hablar de otra cosa que no sea de Sánchez y de La Moncloa", criticaba García.

Desde el PSOE sacan dos conclusiones de la portada de El Mundo. Por un lado, consideran que "a Ayuso no le importan Madrid ni los madrileños" y que "lo ha demostrado a lo largo de toda la legislatura" en la que "sólo ha sacado un presupuesto en cuatro años". "Y cada vez que hay un problema", agregan, "lo atribuye a una campaña política".

Los socialistas consideran que "Madrid tiene un potencial enorme" y que "es una pena que a ella no le interese nada dedicarse a ello".

Por otro lado, creen que "Ayuso es una política cobarde que no se atreve a dar un paso al frente en su partido y proponer unas primarias para que sus militantes decidan si debe ser Feijóo o ella quien se enfrente a Pedro Sánchez en las próximas elecciones".

Por lo tanto, consideran que "con esa portada, Ayuso celebró el aniversario del nombramiento del presidente de su partido moviéndole la silla otra vez" y que en realidad la presidenta madrileña "se equivocó" porque "quería decir que su único rival es Feijóo, igual que lo fue Casado".

Desde Podemos, su candidata, Alejandra Jacinto, cree que "Ayuso lo que tiene es miedo" y que "en lo que no tiene rival es en la autopropaganda y en la soberbia". "La ciudadanía tiene claro que su forma de no gobernar es la culpable de cómo se ha deteriorado la Sanidad y cómo la vivienda está subiendo hasta ya ser imposible acceder a ella", añade.

Considera Jacinto que Ayuso "sí sabe" que "en las calles le siguen creciendo los enanos" y recuerda "las multitudinarias manifestaciones en favor de la sanidad y la educación pública, la reactivación de la huelga en los hospitales o las mesas en defensa de la Atención Primaria".

Muestras, dice la candidata de Podemos, "de que los madrileños y madrileñas cuestionan sus políticas de la especulación y el espolio".

Lo que dicen las encuestas

La realidad es que las encuestas dan poco margen a la oposición para darle un disgusto a Ayuso.

En los últimos meses, los sondeos sitúan al PP rozando la mayoría absoluta, que para colmo de la oposición, en estas elecciones será más barata que en los últimos comicios, ya que se situará en los 68 escaños tras perder Madrid población.

Así, desde noviembre del año pasado, los sondeos pronostican que Ayuso no bajará de los 66 diputados, es decir, a dos de la mayoría.

Pero es que el último sondeo conocido, publicado por El Confidencial y elaborado por IMOP, apunta a que el PP lograría 69 escaños, uno por encima de la mayoría.

En todo caso, a nivel de bloques, la derecha gobernaría sí o sí, ya que pese a no alcanzar los 68 diputados, el PP contaría con el apoyo de la ultraderecha (Vox), que no baja de los 12 asientos en ninguno de los sondeos.