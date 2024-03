Ayuso sale en defensa de su pareja: "Es Hacienda quien le debe dinero a él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a apoyar esta mañana a su pareja, Alberto González: “Es Hacienda quien le debe dinero a él, casi 600.000 euros”, ha revelado Ayuso en una comparecencia ante la prensa tras presidir la reunión del Consejo de Gobierno que, de forma extraordinaria, se ha celebrado en Leganés.

Ayuso ha comenzado su intervención refiriéndose a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta autonómica. La líder regional del Partido Popular ha opinado que Sánchez quiere “tapar el escándalo” de la aprobación de “la ley más corrupta de la democracia, la de la amnistía a presuntos terroristas”.

Para Ayuso, Sánchez “está asentado en la corrupción política y económica” y ha denunciado que “siga sin pedir la dimisión” del ministro Torres, de Armengol y del exministro Illa, “sospechoso de repartir millones sin justificación”. “Sánchez no va a tapar su escándalo aunque pida mi dimisión”, ha señalado Ayuso para añadir que el presidente del Gobierno busca su “destrucción personal” y desestabilizarla.

En relación con las acusaciones de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja, Ayuso ha denunciado que está “sufriendo una inspección fiscal salvaje” y “sacada de quicio”. Asimismo, ha revelado que “es falso que deba dinero a Hacienda”, sino que es Hacienda quien le debe a él: “Casi 600.000 euros”.

La líder del PP ha declarado que González es tan solo “un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado” por el hecho de ser su pareja. “Aquí no hay sociedades pantalla, ni tramas ni nada de lo que se dice”, ha proseguido para luego preguntarse: “¿Hablaríamos de esto si no fuera mi pareja? Esto es una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio; turbio por cómo comenzó la inspección, por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones y porque todos salieran en tromba en los medios afines al Gobierno, de manera orquestada y a la misma hora”.

A pesar de salir en su defensa, Ayuso también ha querido manifestar que los hechos por los que Alberto González está acusado se “ciñen a una etapa de este particular cuando no éramos pareja”. Si bien ha ironizado asegurando que, si alguna vez tiene otra relación, se cuidará de “pedir el currículum y el certificado de vacunación”, se ha defendido afirmando que solo es “culpable de tener una relación con un ciudadano anónimo”.

Respecto a las informaciones acerca del piso que ambos comparten, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que “no es de un millón”, no es suyo y que “está hipotecado, registrado mediante notario, legal, todo en A”. “Cuando Hacienda le devuelva todo lo que debe, a lo mejor lo compra y a lo mejor es suyo”, ha dicho para señalar al PSOE: “El piso no está comprado con billetes en rulos, como hacen muchos socialistas. A diferencia de muchos políticos de este país, presidentes, secretarios de Estado o ministros, a mí los ciudadanos no me pagan la vivienda, ni la peluquería, ni jardinero, ni limpieza, como a Pedro Sánchez y otros ministros”.

Ayuso ha terminado su intervención pidiendo a Pedro Sánchez que se “relaje”: “No sabemos qué le pasa, a lo mejor le convienen unas vacaciones en la República Dominicana”, ha zanjado.