Bea Fanjul (PP) pide que no se use el "que te vote Txapote"... pero ella lo tuiteó en enero

La diputada del PP, Beatriz Fanjul, ha pedido este lunes en una entrevista al diario El Correo que todos los partidos, incluido el suyo, dejen de usar la famosa frase "que te vote Txapote" para atacar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la charla con el periodista Xabier Garmendia, la dirigente sostiene que este lema es una ofensa para las víctimas del terrorismo. "Hay que respetarles", ha dicho.

Sin embargo, una cosa son las palabras y otra, los hechos. La propia Fanjul, que en "El Correo" pide no usar dicha frase, publicó en enero de este año un tuit con unas palabras de Ayuso pronunciando el lema. Además, ella misma lo escribía en el tuit. Una contradicción que muchos usuarios de Twitter le han criticado tras leer su entrevista hoy. "Tú misma lo has utilizado, pedazo de hipócrita. Queréis rascar votos a toda costa y como no tenéis programa, no sabéis cómo. La vergüenza que dais no cabe en todo el país", le ha contestado un usuario en la famosa red social.

"Que te vote Txapote" es un lema que se viralizó en enero de este mismo año, cuando un hombre aprovechó una conexión en directo durante un programa de TVE para gritarlo. El entrevistado era José María de la Cierva, fotógrafo vinculado a la extrema derecha, hijo del historiador y ministro de Suárez Ricardo de la Cierva Rápidamente, algunos dirigentes del PP como Rafael Hernando o Isabel Díaz Ayuso comenzaron a usarlo. También es un habitual grito en los mítines de Vox.

Antes de esta intervención televisiva, la frase apareció por primera vez en la pancarta que un ciudadano portaba cuando Sánchez visitó Sevilla en septiembre de 2022. Algunas fotos tomadas aquel día recogen al presidente caminando por las calles con dicho lema a sus espaldas.

Víctimas del terrorismo de ETA como Consuelo Ordóñez, hermana de una víctima asesinada por el sanguinario Txapote, han pedido públicamente a PP y Vox que dejen de usar la frase por respeto a ellos, aunque otras víctimas cercanas a los populares como Mari Mar Blanco, ven razonable usarlo como crítica a los pactos alcanzados por Sánchez con Bildu durante su legislatura.