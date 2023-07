Este cómico no se muerde la lengua y dedica este vídeo a los que dicen "que te vote Txapote": "Hay que ser tan..."

El cómico Denny Horror ha dedicado un vídeo de casi un minuto y medio a dejar claro lo que piensa sobre "la movida del 'que te vote Txapote'" y sus palabras han terminado haciéndose virales en Twitter.

"Desde un punto de vista puramente cómico, me parece admirable porque yo sé lo que es actuar, y que venga alguien al acabar y te dice: 'oye mira, perdona, pero este chiste que has hecho me ha dolido, porque me ha hecho recordar a mi madre, que se murió de esa enfermedad, o a mi hijo, que tiene esa discapacidad", ha señalado.

El humorista reconoce que, al menos a él, le acaba afectando. "Te vas a casa con el cuerpo tan mal. Y te llegas a plantear si merece la pena hacer ese chiste, si debes quitarlo, incluso si debes seguir haciendo comedia", ha reflexionado.

"O sea, que te hunde. Y luego tienes a esta peña que viene una señora que les dice, 'mira, es que cuando hacéis este chiste, me hace recordar a mi hermano asesinado, y pienso que estáis trivializando su muerte. Y cuando lo decís es como que revivo otra vez todas esas sensaciones. Por favor, ¿podéis parar?'", ha apuntado.

Denny Horror ha sido contundente a la hora de justificar "el valor que hay que tener para decirle" a esa persona que "si es que nos hace mucha gracia". "Y pienso, hostias. Hay que ser tan comprometido con la comedia... O tan hijo de puta", ha sentenciado.

Consuelo Ordóñez, hermana presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, miembro del PP asesinado por ETA, ha reaccionado al mensaje con palabras de agradecimiento hacia el cómico.

"¿Es tan difícil de entender? Se trata de empatía, solo eso... Hubiera bastado que a una sola víctima le resultará doloroso porque le hace revivir su hecho más traumático. Pero, todo lo contrario. Más, más y más. Gracias Denny", ha señalado desde su cuenta de Twitter.