Belarra tacha de "error" el veto a Montero pero asegura que se ponen "detrás de Yolanda Díaz"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este sábado que su formación ha intentado en los últimos días que Sumar rectificara su veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero no ha sido posible y ha insistido en que su exclusión de las listas a las elecciones del 23J es un "error" que "rechazan firmemente". Con todo, ha cerrado filas con Sumar y señalado el liderazgo de su potencial candidata: "Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz".

"Hemos intentado que rectificaran, lamentablemente no ha sido posible", ha anunciado Belarra en su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal del partido, donde ha asegurado a Montero que Podemos "nunca le va a soltar la mano".

Belarra ha afirmado que Podemos ha decidido firmar la candidatura conjunta con Sumar porque es la única posibilidad de revalidar el gobierno de coalición y ha remarcado que una vez más la actuación de su partido se caracteriza por poner el interés colectivo del país por delante del suyo propio.

“Hemos intentado en los últimos días que los dirigentes de Sumar rectificaran esta decisión. Lamentablemente, no ha sido posible. Pese a ello, Podemos rechaza firmemente el veto a Irene Montero y públicamente quiero decirte que esta organización política nunca te va a soltar la mano. Tu trabajo y el de tu equipo a frente del Ministerio de Igualdad no solo es un inmenso orgullo para Podemos, es además una referencia internacional en políticas feministas. Has demostrado una inteligencia y una valencia fuera de lo común”, ha señalado la secretaria general de la formación morada.

Montero agradece los esfuerzos

Montero también ha intervenido en el Consejo Ciudadano y ha agradecido a sus compañeras y compañeros los esfuerzos para tratar de que su nombre estuviese en la lista de Sumar: “En estas semanas hemos decidido que tomar y que afrontar decisiones muy difíciles, y yo quiero reconocerte tu capacidad de pensar y de decidir en común, y quiero agradecerte tus aciertos”.

“Estoy orgullosa de Unidas Podemos, estoy orgullosa de ser de Podemos, la organización política que bajo un sol radiante o bajo una noche sin luna sigue dispuesta a transformar este país, aunque haya que pagar un alto precio por ello”, ha reflexionado.