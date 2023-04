Bolaños resume el futuro de Feijóo en una frase recordando lo que España ya ha visto dos veces

El ministro de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha abordado distintas cuestiones de actualidad en una entrevista publicada este lunes por 20 Minutos. En dicha publicación, ha valorado de forma positiva el acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu para desbloquear la primera Ley de Vivienda de la democracia española.

Bolaños también ha puesto el foco en importantes medidas que acompañarán a esta nueva norma, como es la apuesta por crear vivienda pública y el anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez este fin de semana poniendo a disposición 20.000 viviendas destinadas desde la Sareb -el banco malo-.

"Se va a fomentar mucho la vivienda pública: el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible, pondremos 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades, impulsaremos la vivienda social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoveremos la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos de Sareb", ha destacado el titular de Presidencia.

Bolaños resume el futuro de Feijóo en una frase

Con todo, Bolaños también ha sido preguntado por otras cuestiones como es la tendencia demoscópica que vive un PP al que numerosos barómetros le adjudican la primera plazo en una eventuales elecciones generales.

En este sentido, el ministro socialista no ha obviado que en otras ocasiones el que es el primer partido de la oposición ya había contado con buenos pronósticos electorales que finalmente no se mantuvieron en el tiempo o no acompañaron como tal a los populares en las urnas.

"El mismo futuro le espera a Feijóo"

Así, a Bolaños le han planteado que "ahora el PP va en cabeza en casi todas las encuestas". Y él ha salido al paso con un guiño al pasado que también le ha valido para augurar el, a su juicio, futuro político del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Primeros en las encuestas, como Casado y Rivera. El mismo futuro le espera a Feijóo", ha resuelto Bolaños.