Bolaños sorprende al vaticinar lo que votarán sus amigos, entre ellos uno de Vox

¿Hemos puesto a un ministro a jugar a los bolos? Hemos puesto a un ministro a jugar a los bolos. Y mientras lo hacía, charlaba con David Andújar sobre temas ajenos a la política en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

El atrevido ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha compartido con Andújar sus anécdotas más personales, tanto de la infancia, como de su trayectoria profesional y política.

A pocos días de las elecciones, había una pregunta inevitable que hacerle a Bolaños: qué votarán sus amigos. Porque de todos es conocido que, entre su grupo de amistades del instituto, hay uno de ellos que es votante del partido de extrema derecha Vox.

"Es una bajona, Félix, ¿no le has convencido?", pregunta Andújar. "No le he convencido aún", sostiene Bolaños, que cree que ese grupo de amigos "representa la pluralidad" y a "España en su totalidad".

Aun así, el ministro se muestra optimista respecto a las elecciones: "Esta vez yo creo que nos van a votar la mayoría".

"¿En serio?", se sorprende Andújar. Con todo, Bolaños asegura que, pese a que cuando queda con ellos "quedan convencidos", después cada uno vuelve a pensar lo mismo que antes.

Bolaños asegura que antes de ser nombrado ministro los debates "eran intensos" pero que ahora no lo son tanto. "Claro, cuando alguien que se sienta a la mesa es ministro...", explica. "Me tienen cariño", asegura, e insiste en que este domingo, día de las elecciones, puede que le den su voto.