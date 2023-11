Así es Revuelta, la asociación juvenil de Vox que agita las calles contra la amnistía

Varios centenares de ciudadanos, entre ellos la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se concentraron el viernes y el sábado por la tarde en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, para protestar contra la ley de amnistía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estaría ultimando con ERC y Junts para su nueva investidura.

En la protesta, que no contaba con autorización y que obligó a actuar a la Policía Nacional, pudieron escucharse proclamas como "Sánchez dimite, España no te admite", "Eres un etarra", "Que te vote Txapote", "Si tienes huevos, convoca elecciones", "Marlaska, cabrón, eres un traidor", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida", "Lo llaman democracia y no lo es" o "No nos mires, únete".

Aunque los focos se los llevó Aguirre, entre los concentrados también destacaba a la vista de todos una gran bandera que contenía el siguiente mensaje: "Revuelta". El lema, además de incitar a rebelarse contra el gobierno de coalición que se ultima en Bruselas, representa a una organización hasta ahora desconocida que orbita alrededor de Vox y que está nutrida, principalmente, de jóvenes estudiantes que tienen "la tarea" de "renovar la Nación". Así queda reflejado en la web del movimiento, donde se incluye un manifiesto fundacional "en pro de la pervivencia cultural, territorial y demográfica de España".

En el mismo documento, Revuelta también se denomina "patriota" y "unitario" y rechaza por igual el "globalismo" y el "marxismo" al considerarlas como "dos ideologías materialistas y contrarias a la naturaleza". "Trabajamos en pos de fortalecer estos principios y promover un futuro en el que España mantenga su identidad, valores y autonomía en un mundo cada vez más desarraigado", detallan.

Pero hay más. Tildan de "enemigo" a aquellos que "buscan romper la unidad de España o disolverla en un magma globalista irreconocible" y se reconocen como antieuropeístas, al considerar que la UE "promueve la inmigración masiva y descontrolada a nuestro continente" y que "no defiende los intereses de los europeos de a pie".

Apoyo explícito de Vox y su fundación DENAES

Aunque la organización no se vincula de forma directa a ningún partido, resulta evidente que Vox apoya el nacimiento y difusión de la marca, principalmente en redes sociales. Su secretario general, Ignacio Garriga, saludó el pasado 26 de octubre la aparición de este movimiento asegurando que "es la hora de la revuelta patriótica" e instó a los militantes del partido a apuntarse para los autobuses fletados por la asociación para acudir a la protesta del pasado 29 de octubre en Colón. En dicha manifestación intervino como orador César Pintado, portavoz de Revuelta.

Además, según El País, varios concejales de Vox en Cataluña forman parte de la organización, así como el responsable de marketing digital del partido ultra, Pablo González Gasca. Denaes, fundación de Vox, también agradeció en sus redes sociales que al fin exisitera "una asociación juvenil dispuesta a dar la batalla cultural y sin cuartel a los enemigos de España en las calles, universidades y tribunas públicas".

Tras el éxito de convocatoria en Ferraz, Revuelta ha anunciado manifestaciones este lunes frente a las oficinas socialistas en diez puntos de la geografía española: Madrid, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Valencia, El Puerto de Santa María (Cádiz), Oviedo, Salamanca, Tarragona y Zaragoza.

La organización no detalla, eso sí, la procedencia de su sustento económico. Algunos de sus miembros admitieron a The Objective hace dos semanas que se constituyeron hace apenas un mes con gente "de la esfera de Vox", pero con "financiación independiente". De momento, lo único demostrable es que ofrecen a sus seguidores convertirse en afiliados al movimiento por cuotas que van de los 3 a los 20 euros, y también está abierto a donaciones o la venta de merchandising como, por ejemplo, camisetas con el lema "Revuelta contra el separatismo" al módico precio de 20 euros.

El objetivo de Vox al dar alas a Revuelta es reforzar el apoyo que ya mantiene entre los jóvenes votantes, un sector de población imprescindible en sus resultados electorales. El CIS previo al 23-J señalaba que un 12,4% de los jóvenes entre 18 y 25 años tenía intención de votar a Abascal en las generales. Además, sólo entre los votantes de 18 a 21 años ese porcentaje estimado subía hasta el 17,5%.

Y es que, tal como publicó en junio El HuffPost, Vox es uno de los partidos que más triunfan en las redes sociales que suelen usar habitualmente los jóvenes. En TikTok, por ejemplo, cuenta con 300.000 seguidores y más de 5,4 millones de 'me gusta', siendo el segundo gran partido con más seguidores en esta red social sólo por detrás de Podemos.