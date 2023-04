Carla Simón cambia de opinión y descarta presentarse a las elecciones con Junts

La directora de cine Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en el festival de Berlín por "Alcarràs", ha anunciado este lunes que finalmente no formará parte de la listas de Junts en Les Planes d’Hostoles (Gerona), ciudad de 1.700 habitantes en la que vivió durante varios años de su infancia.

La cineasta, que fue incluida como independiente en el puesto número 10, ha decidido desvincularse de la formación política de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. "Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal", ha señalado la cineasta en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Simón, que siempre se ha definido como una mujer de izquierdas, aseguró hace unos días a Nació Digital que tomaba la decisión de apoyar a Junts porque le ilusionaba "el proyecto de pueblo lleno de ideas diseñadas para incluirnos a todos y todas". "Tengo la certeza y la confianza que liderará (el alcalde) con rigor, inteligencia y respeto”, afirmaba sobre el candidato de Junts, Pablo Odell, en su municipio. “Creo que Pablo le hará muy bien al pueblo. Estuvimos pensando varias formas sobre cómo podía apoyarlo, y aparecer como primera suplente era buena fórmula, porque claramente yo no tengo tiempo para actuar como regidora”, señalaba.

En la misma entrevista, Simón admitía sus discrepancias con el ideario político de Junts. "No voy a afiliarme al partido. Sí creo en este grupo de gente, pero no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice el partido. A pesar del riesgo del malentendido, he decidido apoyar a su equipo como independiente”, aclaraba. Sin embargo, tras la polémica suscitada, la directora de cine ha decidido dar marcha atrás y no iniciar su "simbólica" aventura política.

Tras el fallecimiento de sus padres, Carla Simón se fue a vivir con sus tíos a este municipio de la comarca de La Garrotxa, donde residió hasta los 17 años. Después, se trasladaría a Barcelona para estudiar cine.