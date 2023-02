Quiénes son los nominados a Mejor dirección de los Premios Goya 2023

Los Academia de cine se prepara para la entrega de los premios más importantes del cine español: los premios Goya. Este año la ceremonia tendrá lugar este sábado 11 de febrero en el FIBES de Sevilla.

En la gala se repartirán los premios de las 28 categorías sin contar el Goya de Honor, entre ellos, uno de los más esperados de la noche será el de Mejor dirección, al que optan los cineastas más laureados de la temporada cinematográfica.

En esta XXXVII edición de los premios Goya, los favoritos son Carla Simón por Alcarràs y Rodrigo Sorogoyen por As Bestas, aunque Modelo 77, que también parte como una de las cintas con más nominaciones de la noche, podría darle el cabezón a Alberto Rodríguez. Tanto Pilar Palomero como Carlos Vermut también podría dar la sorpresa con La Maternal y Mantícora, respectivamente.

Rodrigo Sorogoyen (As Bestas)

El director ya consiguió el Goya a Mejor dirección con El reino en 2019, cinta por la que también ganó el premio a Mejor guion original. El cineasta dio el salto a la fama tras Stockholm, presentada en el Festival de Cine de Málaga en 2013, por la que estuvo nominado a Mejor dirección novel y con la que Javier Pereira se alzó como Mejor actor revelación.

Para As Bestas tanto él como su dupla en la labor de guion, Isabel Peña, se basaron en un caso real. “Lo que queríamos contar era la historia de este personaje que viene de una persona real e intentar entender su comportamiento”, contó Sorogoyen en una entrevista con El HuffPost. En esta ocasión, el director quiere narrar un conflicto entre vecinos en una aldea gallega afectada por la despoblación.

“No creemos que el espectador no pueda vivir sin conocer esta historia, pero creemos que puede vivir una experiencia cinematográfica muy emocionante, que es lo que nos gusta a nosotros como películas”, añadió en la conversación con el medio.

Carla Simón (Alcarràs)

La otra gran favorita de la noche es Carla Simón, ya que logró con Alcarràs el Oso de Oro a Mejor película en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y fue la cinta española preseleccionada para los premios Oscar 2023, aunque finalmente no pasó el último corte. La cineasta busca con este Goya dar el salto tras Verano 1993, con la que logró el galardón a Mejor dirección novel.

Su cine íntimo y personal la han llevado a tener su estilo propio, contando con elementos propios como contar con actores y actrices no profesionales, tres de ellos con nominación a los Goya: Ana Otín, Albert Bosch y Jordi Pujol Dolcet. La crítica internacional ha alabado distintos aspectos de la película ambientada en la localidad de Lleida del mismo nombre y que aborda la lucha de una familia por mantener la agricultura tradicional frente a la pérdida de tierra por dar terreno a las energía renovables. ”La película equilibra una conciencia política erizada y un drama doméstico observado con ternura”, señalaba Variety.

La cinta con la que Carla Simón ha logrado estar nominada al Goya a Mejor dirección ha sido la primera rodada en catalán en premiarse en Berlín. Para ella, tal y como contó en una entrevista con El HuffPost, es algo natural. "Alcarràs es un retrato muy contado donde se habla un tipo de catalán muy específico. Para mi surge de manera natural y creo que cada historia tiene su propio idioma y en algún momento haré películas en otros idiomas. Es importante cuando hablas de tu cultura respetar el idioma", añadió.

Carla Simón con el Oso de Oro de la Berlinale a Mejor película. dpa/picture alliance via Getty I

Alberto Rodríguez (Modelo 77)

El cineasta sevillano está nominado al Goya a Mejor dirección 2023 por Modelo 77. Es la cuarta nominación que tiene en esta categoría, en la que ya logró un Goya en 2014 por La isla mínima. Esta cinta, ambientada en la cárcel de la Modelo de Barcelona en 1977 cuenta nada menos que con 16 candidaturas a los premios Goya, solo superada por As Bestas.

El cineasta ha calificado en una entrevista con el Diario de Sevilla como su película "más emocional". "Es cierto que tiene algo de drama carcelario, de película de fugas, pero porque todo eso te lo da el contexto", ha señalado.

La cinta fue la que dio el pistoletazo de salida en la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, generando alabanzas entre la crítica por cómo plasma el contexto histórico de las cárceles de la Transición, la fuga de los 45 presos de la prisión y la petición de amnistía de las protestas de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), fundada en la cárcel de Carabanchel.

El director Alberto Rodríguez en el Festival de Cine de San Sebastián. Getty Images for Disney

Pilar Palomero (La maternal)

La directora nominada al Goya a Mejor dirección por la cinta La maternal logró hacer pleno en la edición de 2020 al conseguir los cabezones por las dos nominaciones que tenía por Las niñas: Mejor dirección novel y Mejor guion original.

Con esta cinta, que aborda la vida de Carla, una niña de 12 años, que se convierte en madre y trata de gestionar a su vez la convulsa relación con su propia madre mientras vive en un centro de servicios sociales locales.

La cinta por la que opta al premio a Mejor dirección fue presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, donde Carla Quílez se alzó con la Concha de plata a Mejor interpretación. La joven Carla, al igual que los intérpretes de Alcarràs y el resto de jóvenes que participan en la cinta, no es actriz profesional, pero sí madre adolescente. "La película no está basada en sus vidas, pero está superimpregnada de lo que han vivido y me han contado. Sentía que debía mostrar que eso sucede, que nos duele y que es nuestra responsabilidad como sociedad", contó Palomero en una entrevista con Fotogramas.

Pilar Palomero en la entrega de los Premios Feroz 2023. Juan Naharro

Carlos Vermut (Mantícora)

Carlos Vermut logra con esta su cuarta nominación al Goya, la segunda tanto a Mejor dirección como a Mejor guion original. Sin embargo, a pesar de sus candidaturas, el cineasta todavía no ha logrado ningún cabezón.

Las anteriores candidaturas las consiguió gracias a Magical girl, su segundo largometraje y el más alabado por la crítica hasta el momento. Con Mantícora, que se presentó fuera de la sección oficial del Festival de Sitges, el director aborda un tema tan complejo como la pedofilia con un diseñador de videojuegos como protagonista. "Es un personaje que tiene varias vías de escape, primero en el mundo privado de las gafas y, en el segundo acto, sobrepasa eso y se centra en una persona real que puede modelar", explicó Vermut en una entrevista con Fotogramas.

La cinta, además de estar nominada en la categoría de Mejor dirección para Carlos Vermut, también cuenta con Mejor guion original, Mejor actriz revelación para Zoe Stein y Mejor actor para Nacho Sánchez, que parte como uno de los favoritos.