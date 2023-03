Las conversaciones telefónicas del núcleo duro del 'Caso Mediador': "Prefiero pagarte en B"

Ángel Peña, ex director insular de deportes del Cabildo de Tenerife y uno de los nombres señalados en el Caso Mediador, quería un coche de alta gama. Tenía claro como conseguirlo y así se lo hizo saber a Navarro Tacoronte, el empresario canario que se sitúa en el eje de la trama de corrupción, en una serie de conversaciones telefónicas que publica en exclusiva la Cadena SER de Canarias.

Las conversaciones entre Peña y Tacoronte, grabadas antes de que estallase la trama de corrupción, demuestran el estrecho vínculo que los unía y revelan las intenciones del político canario: Yo ya sé que el coche no me cuesta nada; lo que me cuesta es entrar en lugares, cuando se den las circunstancias, que nos compren coches eléctricos", le dice el ex director de deportes del Cabildo de Tenerife al 'mediador' que da nombre al caso sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con administraciones públicas en la isla.

"Nunca te faltará nada mientras estés conmigo y te lo ganaste por la lealtad", le llega a decir Navarro Tacoronte a Ángel Peña en un momento de la conversación telefónica en la que negocian el momento perfecto para cerrar la operación, conseguir el coche de alta gama y encontrar una explicación para justificar el cambio de coche: "Nuestra versión y la que hablé con mi mujer es que vendí el Tuareg, aportamos un dinero de entre 15.000 y 20.000 y, durante tres años, vamos a pagar un leasing de unos 200 euros al mes", dice Peña.

En otro de los extractos, se puede escuchar como Ángel Peña planea realizar los pagos con dinero 'b' porque "así me voy quintando dinero que he ganado en algún campamento". Además, asume la posibilidad de que como personaje público puedan investigarlo si recibe transferencias más o menos altas en "la cuenta de personal público": "Ahora mismo, si no te importa, me dices cuánto te puedo dar y, cuando venda el coche, pues otro poco", le dice al empresario.

La conversación de Ángel Peña y Navarro Tacoronte termina con referencias a las fiestas en hoteles de Madrid que se habrían producido con la celebración de FITUR, la Feria Internacional de Turismo. 'El Mediador' le sugiere que se hospede en el hotel Senator "donde estoy yo y también todo el Clan Carabela" y le pregunta, además, si "quieres pegarte una fiesta en Madrid".

Las conversaciones telefónicas no son las únicas pruebas que han dejado los protagonistas del Caso Mediador en sus teléfonos móviles. Además de las fotografías y vídeos grabados con sus terminales, el diario El Mundo habla de un chat de WhatsApp denominado 'Equipo A' dedicado, según sospechan los investigadores, a hacer negocios con empresarios locales y que pone bajo sospecha a la cúpula del Instituto Armado en Canarias porque en él aparecerían varios mandos de la Benemérita.