Vuelve la corrupción, vuelve el "y tú más"

Hacía mucho tiempo que la corrupción no irrumpía en el debate político con tanta virulencia. Y a menos de tres meses de la primera cita con las urnas del año, las elecciones autonómicas y locales. El detonante fue el caso Mediador y las andanzas del denominado tito Berni, provocando un auténtico terremoto en las filas socialistas. En paralelo, se conocieron nuevas revelaciones de la trama Kitchen, con mensajes comprometedores entre el presidente de la Audiencia Nacional y quien fuera secretario de Estado de Seguridad de Mariano Rajoy. Y empezó el carrusel de acusaciones, sacando a colación desde el “pitufeo” del PP valenciano al caso de los ERE de los socialistas en Andalucía.

Según el último barómetro del CIS, fechado el 17 de febrero, la corrupción solo es uno de los tres principales problemas del país para el 4,1% de los encuestados. La máxima preocupación de los españoles es la situación económica. Si bien, esta semana se ha hablado muchísimo de lo primero y prácticamente nada de lo segundo. El jueves, Pedro Sánchez se veía obligado a pronunciarse sobre el escándalo Mediador, después de días esquivándolo. Fue en Dinamarca, en el marco de su gira para preparar la presidencia de la UE. “Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que que se exigen por parte del PSOE, la acción es clara, rotunda e inmediata: retirada del escaño y expulsión del partido”, afirmó.

En efecto, el PSOE, a través de su principal fontanero Santos Cerdán, forzó la marcha de Fuentes Curbelo en tan solo ocho horas. “Y así se hará con cualquiera que haya cometido alguna irregularidad”, destacan en Ferraz. Si bien, los detalles del escándalo, los audios y la posibilidad de más implicados están generando una tensión enorme en el partido, y principalmente en los grupos parlamentarios. Tanto como para que un barón socialista lo califique de “bomba de relojería” en plena precampaña o para que el PP lo entienda como “la puntilla” para arrasar en los comicios que están por llegar. Y de ahí que del shock inicial, Ferraz haya pasado a la ofensiva. Primero, enfatizando su contundencia a la hora de dar respuesta a la crisis y, a renglón seguido, avisando a los populares de que no están para dar lecciones. “Me gustaría que el resto de partidos hicieran lo mismo yo”, vino a decir el propio Sánchez.

El PSOE lanzó un vídeo a través de las redes sociales dejando clara la estrategia y poniendo en el punto de mira a los populares Ángeles Muñoz, Jorge Fernández Fernández o Vicent Marí. Precisamente, a Cuca Gamarra le preguntaron por este último en rueda de prensa. Es el presidente del Consell de Ibiza, al que Anticorrupción acusa de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por utilizar la vía de emergencia para adjudicar un contrato a la empresa de una compañera de listas, según El País, y que compartió mesa el pasado fin de semana con Alberto Núñez Feijóo. “Me parece muy bien que comiera con él”, contestó la secretaria general, que añadió que “no se puede utilizar la misma vara de medir”.

El clásico “y tú más”, tantas veces visto en política. El PSOE incluso llegó a recuperar los ya históricos mensajes de Rajoy a Luis Bárcenas. “Luis, sé fuerte”. Y el PP recordó los ERE y las similitudes al caso Mediador por las “prostitutas y la cocaína”. “Vuelven a las andadas”, según Elías Bendodo, máximo responsable del comité de campaña de Génova. Tras las dudas iniciales, el principal partido de la oposición puso todo el foco en el caso Mediador, con sus principales portavoces denunciando las presuntas irregularidades en comparecencias y entrevistas. Lo más relevante, el registro de una comisión de investigación en la Cámara Baja, que ya es vista con buenos ojos incluso por socios de investidura de Sánchez como Compromís.

Sobre la comisión, ocurre otro clásico. El PSOE, que encabeza la investigación en el Senado a la alcaldesa de Marbella por su patrimonio, afirmó que en el caso Mediador lo mejor es que sea la Justicia y no el Parlamento la que investigue. En su día, el PP también se mostró contrario a que se investigara Kitchen en el Congreso, aunque recientemente se abstuvo en la que afecta a Muñoz en la Cámara Alta.

Así resume la situación un veterano diputado del PP: “En el PSOE están atacados, y con razón. Es lo que le faltaba a Sánchez cuando, de nuevo, parecía levantar la cabeza gracias a la moción de censura de Vox. Esto es España y las imágenes que estamos viendo del caso, las insinuaciones del mediador… tiene todos los ingredientes para dejar KO a cualquier partido”. Y lo cierto es que los rumores de más diputados socialistas implicados, al menos en las cenas que organizaba Fuentes Curbelo, han provocado una de las semanas más complicadas que se recuerdan en los grupos parlamentarios socialistas.

“Se está publicando información rotundamente falsa contra mí. No todo vale, la palabra de un presunto corrupto y del incidente no tiene credibilidad alguna. Voy a emprender acciones legales para salvaguardar mi inocencia y mi honor”, escribió en Twitter el socialista Indalecio Gutiérrez, uno de los señalados por Antonio Navarro Tacorante, el mediador de la trama. No ha sido el único que en los últimos días ha dado un paso al frente, anunciando acciones legales. “No voy a consentir que se atente contra mi honor mediante mentiras. El daño y dolor a mi persona y a mi familia es ya irreparable”, según el también miembro del PSOE Luis Carlos Sahuquillo.

“Menuda semana. Lo peor de la política. Y aún quedan tres meses”, en palabras de quien fuera un alto cargo PP. “Toda corrupción es igual de cutre y hace igual de daño a la reputación”, afirmó Joan Baldoví, habitual aliado parlamentario de Sánchez, que se mostró a favor de que se investigue hasta el final, caiga quien caiga.