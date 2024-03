Convocada una manifestación en Génova contra Ayuso por las informaciones de su novio

Europa Press via Getty Images

La asociación La Plaza ha convocado este miércoles por la tarde una concentración contra Ayuso en Génova, sede del PP nacional y del PP de Madrid, imitando el "pásalo" que provocó la protesta en la misma ubicación tras el atentado del 11M.

Este lunes La Plaza ha convocado la citada concetración para protestar, dicen", "todos sus escándalos de corrupción".

"Tras el caso Avalmadrid por el que se perdonaron 311.000€ al padre de la presidenta, tras el caso Mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró 230.000€ en comisiones con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, tras el fraude a Hacienda de 350.000€ y los dos millones de euros cobrados por parte del actual novio de la presidenta en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia o tras intentar hacer negocio con vacunas contra la COVID-19, La Plaza considera que esta es la gota que colma el vaso en los escándalos de Ayuso tras cuatro años de gobierno", explican en un comunicado.

En concreto, la citada asociación ha convocado a su ves "a asociaciones relacionadas con los 7.291 mayores fallecidos en las residencias durante la pandemia, a los afectados por el impago del bono joven al alquiler, a las asociaciones de vivienda o a los alumnos de FP afectados por la falta de prácticas en hospitales públicos, entre otras".

El mensaje ha sido compartido en redes sociales imitando al mensaje con el que se convocó la manifestación del "pásalo" tras los atentados del 11M en plena jornada de reflexión. "¿Ayuso de rositas? ¿Lo llaman libertad y MAR amenazando? Tenemos que echarla. Miércoles 20M 19h sede PP C/Génova 13. ¡Pásalo!", indican.

Ayuso reaparece tras cuatro días de ausencia y carga contra Sánchez

Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha retomado su agenda este lunes después de que no tuviera ningún acto desde el jueves. Viernes, sábado y domingo despejó su agenda a la vez que se publicaban nuevas informaciones que señalaban a su pareja tras conocerse que había admitido dos delitos por fraude fiscal. La última vez que la presidenta tuvo presencia pública fue el pasado jueves durante la sesión de control al Gobierno.

"Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista. Es ilegal, un escándalo", ha indicado al respecto sin responder si conocía o no el fraude fiscal de su pareja.

Además, ha cerrado filas en torno a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que la semana pasada amenazaba a una periodista de eldiario.es, que ni siquiera tenía relación con los hechos que se publicaban. En esos mensajes, el jefe de gabinete de la presidenta anunciaba que iban a "triturar" al digital y que iban a cerrarlo. "No entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ahora todo se filtra. Se filtra, eso sí, lo que interesa", ha dicho Ayuso. Tanto la periodista como el medio han detallado que no existe esa relación de confianza y que la conversación no se produjo en esos términos. Tampoco es la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez tiene este tipo de problemas con periodistas.