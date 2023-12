De "Supervivientes" a "yo me llevo bien con Irene Montero": los chascarrillos que ha dejado la presentación del libro de Sánchez

Sólo faltaban las hormigas. La presentación del libro de Pedro Sánchez, "Tierra firme", en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha convertido este lunes en un evento casi televisivo donde la ironía y los chascarrillos han acaparado casi todo el diálogo. Como si se encontrara en un plató, el presidente del Gobierno se ha mostrado por momentos divertido y espontáneo ante las preguntas de un explosivo Jorge Javier Vázquez. "No me dejas responder", le decía algo abrumado Sánchez ante tal avasallamiento de cuestiones. "Es que tengo el ritmo de la tele", le contestaba el presentador de Mediaset.

Pero Sánchez, muy cómodo en la tesitura, ha sido capaz de capear bien todas las dudas formuladas a partir de la lectura del libro, un relato en primera persona sobre sus vivencias desde que llegó al Palacio de la Moncloa y hasta las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Begoña Gómez, esposa de Sánchez, presente en el acto por su libro EFE

Incluso, Sánchez se ha dejado contagiar por ese espíritu televisivo bromeando, por ejemplo, sobre la figura del verificador en sus reuniones con Junts: "¿Pero Supervivientes dónde lo grabáis? ¿Lo hacéis en El Salvador? Como tenemos un mediador...." ha dicho bajo las risas y el aplauso del público presente, entre ellos muchos miembros de su Gobierno. "Te has equivocado. Deberías haber escogido a Silvia Intxaurrondo para esta presentación", le ha sugerido un Jorge Javier impresionado al ver a tantos ministros y altos cargos entre los asistentes.

Y es que la sintonía con el célebre presentador no ha sido total al principio. "Yo he venido a hablar de mi libro", ha dicho Sanchez emulando a Francisco Umbral cuando Jorge Javier empezaba a 'personalizar' la charla. "Yo vi por primera vez a Sánchez el pasado martes. Hemos tardado casi diez años en conocernos. Ningún hombre me ha aguantado tanto", le espetaba el presentador con tono irónico. "Por eso no me votaste", le ha recriminado a su vez el presidente, siempre con una sonrisa. "A ver, es que está Yolanda. Pero bueno, yo no hablo de política. Mira cómo me ha ido por hablar de política", respondía Jorge Javier.

El comunicador, apartado de Mediaset en estos últimos meses, ha sacado a relucir varias veces su devenir televisivo durante la presentación. "Si me menciona el nombre de Borja me pone nervioso", ha dicho en referencia velada a Borja Prado, actual presidente de Mediaset. O "la gente piensa que apoyas un partido para conseguir un cargo. A mí me dijeron que iba a ser alcalde de Madrid o ministro de Cultura y estoy en mi casa, no me ha caído nada. Ahora que se ha ido Franganillo a Telecinco...". Pero su dardo más envenado ha llegado con Ana Rosa. "¿Usted convocó elecciones para dejarla sin vacaciones?", le ha preguntado con mucha sorna Jorge Javier.

Pedro Sánchez, junto a Jorge Javier Vázquez durante la presentación de su libro EFE

La periodista de El País, Ángeles Caballero, tampoco ha podido resistirse a preguntarle al presidente por la adopción de 'Perro Sanxe' como una bandera de su candidatura durante la campaña de las generales. Sánchez, que ya jubiló hace tiempo su faceta de 'twitstar', ha aplaudido la existencia en redes sociales de 'las memes' (en femenino, denotando que lleva alejado de Twitter muchos años) porque "son respuestas espontáneas a debates que estamos viendo en las redes sociales y que les resta gravedad". Y ha asegurado: "Perro Sanxe no estaba planificado y no convoqué las elecciones generales sabiendo que el 21 de julio era el día mundial del perro".

Eso sí, Sánchez ha sugerido a Óscar Puente que deje a un lado las redes sociales después de que el ministro de Transportes, presente en el acto, haya sido criticado por bloquear en su cuenta personal al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeída, o al portavoz del PP, Borja Sémper. "Yo se lo he dicho muchas veces a Óscar. Yo he tomado dos decisiones muy importantes en mi vida: dejar de fumar hace veinte años y dejar mis redes sociales en manos de una Community Manager", ha dicho el presidente. Las palabras de Sánchez, claras y contundentes, han provocado carcajadas entre el público asistente. Pero Óscar Puente ha escurrido el bulto. "No lo voy a hacer", decía el ministro desde su asiento. No habrá, pues, próxima oferta en Linkedin para trabajar como CM del ministro de Transportes.

También sobre la campaña del 23-J, Sánchez ha admitido que su cara a cara con Feijóo no fue tan bien como él esperaba. "No fue nuestro mejor debate, me fui con la sensación de no haber cumplido con mi expectativa", ha razonado el presidente con cierto aire de decepción. "Yo tuve que apagar la tele", le ha reconocido Jorge Javier ante aquel bochorno.

Del líder de la oposición, Sánchez sólo ha dicho bueno que es "resistente", igual que él. "Mi historia es como la del mito de Sísifo", ha asegurado el presidente tirando de mitología. Mejores palabras ha tenido, sin embargo, para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ("Yo le caigo muy bien. Hemos trabajado mucho", ha dicho) o incluso para su exministra de Igualdad, Irene Montero. "Tengo buena relación con ella y tengo respeto por la labor que ha hecho como ministra. Lo ha hecho muy bien", ha dicho para sorpresa de algunos presentes.

Para terminar, Sánchez se ha comprometido a presentar un nuevo libro al final de la legislatura. "En esas memorias hablaré de Puigdemont y Junqueras...", ha señalado el presidente entre risas. "Pasarás a la historia como Pedro III", le ha vaticinado Jorge Javier en el caso de que revalide, una vez más, su cargo de presidente.

Y mientras Pedro III abandonaba el Círculo de Bellas Artes tras su charla, unos cuantos manifestantes le esperaban a la puerta para increparle. No vio la escena el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que al terminar el acto fue 'interceptado' por Jorge Javier. ¿"Y los toros, ¿qué?", le ha preguntado el comunicador, muy concienciado por la causa animalista. La respuesta del ministro se queda para ellos.