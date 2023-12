Sánchez responde a Abascal: "Está intentando inocular odio en la sociedad española"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, de pretender "inocular odio" tras unas declaraciones en las que el dirigente de ultraderecha ha dicho que el pueblo "querrá colgar de los pies a Sánchez".

En la presentación de su libro 'Tierra Firme' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto al presentador de televisión Jorge Javier Vázquez y la periodista de El País, Ángeles Caballero, el líder socialista ha tildado estas palabras de "absoluta gravedad" y cree que estos discursos "son inéditos en la democracia española", pero que obedecen a un intento "de que haya un país enfrentado y con odio".

"Abascal no lo dice porque sí, no es un lapsus. Quiere que hoy estemos hablando de él. Pero en España no se está rompiendo nada, no hay esa polarización u odio que trata de inocular Abascal", ha señalado. Para Sánchez, las palabras del líder de Vox deben hacer reflexionar al PP "porque iba a ser vicepresidente del Gobierno con Feijóo" y cree que hay una asimetría actual entre los actores políticos, "porque hay insultadores e insultados y hay gente que inocula el odio y otros que tratamos de confrontar este tipo de ideologías trabajando", ha puntualizado.

Sánchez cree que la "derecha política y mediática" está dibujando "un país que no es real" y se siente víctima por el perfil que han hecho sobre él: "Tratan de deshumanizar a la persona, dibujándome como una persona aferrada al poder y sin escrúpulos".

En 'Tierra Firme', editado por Península y escrito en colaboración con la exdiputada del PSOE y exdirigente de UPyD Irene Lozano, Sánchez hace un repaso a sus vivencias desde que llegó al Palacio de la Moncloa y hasta las elecciones generales del pasado 23 de julio, tras las cuales consiguió revalidar su mandato como presidente del Gobierno.

Varios de los ministros, presentes en el acto de Sánchez EFE

Durante la charla, Sánchez ha admitido que tuvo que "levantar la moral" de sus compañeros socialistas tras la debacle del 28-M o que el cara a cara con Feijóo no salió tan bien como esperaba. "No fue nuestro mejor debate, me fui con la sensación de no haber cumplido con mi expectativa. Pero creo que ese debate también nos ha servido para aprender que no debemos dejar que la mentira quede impune", ha explicado, en referencia velada a las falsedades que Feijóo vertió durante el mismo.

En todo caso, Sánchez consiguió revalidar su cargo de presidente del Gobierno porque, en su opinión, "la derecha subestima al PP y su fortaleza". Y ahora critica que Feijóo ya plantee las elecciones europeas del próximo año como un nuevo plebiscito. "Las carreras de fondo se tienen que correr con las reglas de una carrera de fondo. No puedes correrlas como si fuera una carrera de 100 metros. Es lo que yo estoy viendo en la oposición. Hay que tener una cierta mirada larga y no perderte en las coyunturas", ha dicho.

Sobre Feijóo, Sánchez sólo se ha limitado a tildarle de "resistente" y cree que dice poco del PP que él sea su líder "tras haber tenido una relación de amistad estrecha con un narcotraficante". "Esas amistades no te borran porque los gallegos te hayan votado. Es una responsabilidad que tiene uno", le ha afeado.

La amnistía a los implicados en el procés también ha estado presente en la conversación con Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero. Al respecto, Sánchez ha defendido que él siempre apoyará "las medidas que ayuden a resolución de conflictos políticos". "Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución deberían saber que hay una mayoría de parlamentarios que están a favor de la amnistía", ha dicho. Y cree que hay que empezar a hablar de sus "virtudes", extraer lecciones del procés y asumirlas. "Volver de manera recurrente a utilizar el tema territorial como un elemento de erosión y desgaste me parece un tremendo error", ha advertido.

Por último, sobre una posible segunda reelección en 2027, Sánchez no ha confirmado si si se presentará de nuevo como candidato a unas generales. "No son tantos los años como las ganas y las ideas. Aunque hay proyecto político para largo", ha dicho.

Begoña Gómez, esposa de Sánchez, presente en el acto por su libro EFE

Un total de catorce ministros, entre ellos la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun - ambos de Sumar - han asistido a la presentación del libro. También muchos diputados del grupo socialista en el Congreso y cargos del partido, así como la esposa del presidente, Begoña Gómez. Para ella, Sánchez ha tenido unas palabras de agradecimiento y cariño. "Ser la pareja de un político es muy difícil porque acabas expuesto a una crítica política y Begoña no tiene las herramientas de la política para defenderse. Por eso, hay que tener mucha complicidad en la relación personal, y eso es precisamente lo que yo tengo con Begoña", ha concluido.