El día que Almeida se autoinvitó a una visita de Sánchez... y nadie le vetó

POOL/AFP via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vetó este martes la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la tribuna principal del desfile-cívico militar de las celebraciones institucionales del Dos de Mayo en la céntrica Puerta del Sol de Madrid.

El choque protocolario tuvo lugar después de que el gobierno regional avisara de que el ministro no había sido invitado a los actos organizados por el 2-M. Cuando Bolaños intentó subir a la tribuna, junto al resto de representantes políticos, los miembros de protocolo del gobierno autonómico le impidieron el paso. Sólo pudieron acceder a la plataforma la titular de Defensa, Margarita Robles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el JEMAD, Teodoro López; la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, y el vicepresidente regional, Enrique Ossorio.

Tras este desaire, el gobierno central acusó a la presidenta madrileña de convertir la fiesta del Dos de Mayo "en una pelea política" y usar la Puerta del Sol como "su cortijo". Este miércoles, en una entrevista en la Cadena SER, Ayuso ha asegurado por su parte que Bolaños fue a "provocar y a reventar el acto" y ha recordado en todo momento que el ministro no fue invitado.

Sin embargo, la ausencia de una invitación no ha sido para el PP un impedimento para "colarse" en un acto o una visita. Fue el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en noviembre de 2020 acompañó a Sánchez durante su visita al hospital de La Paz sin haber sido invitado.

El 27 de noviembre de ese año, medio año después de instaurarse el estado de alarma para hacer frente a la pandemia por la covid-19, el presidente del Gobierno quiso visitar la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital La Paz de Madrid para conocer el desarrollo de sus proyectos frente al coronavirus. Sánchez visitó el centro junto con los entonces ministros de Ciencia, Pedro Duque, y de Sanidad, Salvador Illa.

Almeida nunca fue invitado a participar en dicha visita, algo que el propio regidor reconoció tras aparecer por sorpresa en el hospital y saludar al presidente. "No hemos tenido constancia formal de que venía a La Paz. A pesar de no ser invitado, sí me parecía importante, como alcalde, que la primera vez que pisa un hospital de Madrid, después de tanto drama, tener la cortesía institucional para acompañarle", señalaba. De esta manera, Almeida decidió sumarse al grupo de visita y acompañar al presidente durante todo su recorrido por el centro hospitalario.

A diferencia de lo ocurrido en Sol este 2-M, el gobierno no quiso entonces entrar en polémicas con los dirigentes del PP. Illa se limitó a asegurar que se avisó al gabinete de la presidenta Ayuso para que acudiera a la visita, aunque finalmente lo hizo el viceconsejero de Sanidad. Del mismo modo, el ministro responsabilizó a la Comunidad de Madrid de no avisar a Almeida por si él quería también sumarse a ella.